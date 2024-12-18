Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово
Пушилин: единственный путь снабжения ВСУ в Курахово находится под огнем ВС РФ
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Пушилин выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.
Ранее в среду председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово. Армия продолжает охватывать город с западной и южной частей, выбив противника из восточной, южной и центральной.
По его словам, сейчас основные бои идут в северо-западном районе. При этом российские военные уже освободили около 90% территории населенного пункта.
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