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Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 18.12.2024 (обновлено: 23:35 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990012091.html
Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово
Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово - РИА Новости, 18.12.2024
Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово
Украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:18:00+03:00
2024-12-18T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
владимир рогов
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."На Кураховском направлении ВС России буквально накануне освободили еще два населенных пункта — Трудовое и Старые Терны, также освобождены Анновка, Пушкино, Веселый Гай. В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая: единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнем", — сказал он.Пушилин выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.Ранее в среду председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово. Армия продолжает охватывать город с западной и южной частей, выбив противника из восточной, южной и центральной.По его словам, сейчас основные бои идут в северо-западном районе. При этом российские военные уже освободили около 90% территории населенного пункта.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово

Пушилин: единственный путь снабжения ВСУ в Курахово находится под огнем ВС РФ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"На Кураховском направлении ВС России буквально накануне освободили еще два населенных пункта — Трудовое и Старые Терны, также освобождены Анновка, Пушкино, Веселый Гай. В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая: единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнем", — сказал он.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
16 декабря, 12:50
Пушилин выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.

Ранее в среду председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово. Армия продолжает охватывать город с западной и южной частей, выбив противника из восточной, южной и центральной.
По его словам, сейчас основные бои идут в северо-западном районе. При этом российские военные уже освободили около 90% территории населенного пункта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасностьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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