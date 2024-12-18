https://ria.ru/20241218/kurakhovo-1990012091.html

Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово

Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово - РИА Новости, 18.12.2024

Пушилин сообщил о критическом положении ВСУ в Курахово

Украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:18:00+03:00

2024-12-18T22:18:00+03:00

2024-12-18T23:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."На Кураховском направлении ВС России буквально накануне освободили еще два населенных пункта — Трудовое и Старые Терны, также освобождены Анновка, Пушкино, Веселый Гай. В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая: единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнем", — сказал он.Пушилин выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.Ранее в среду председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зачистили котел, в который попали подразделения ВСУ южнее Курахово. Армия продолжает охватывать город с западной и южной частей, выбив противника из восточной, южной и центральной.По его словам, сейчас основные бои идут в северо-западном районе. При этом российские военные уже освободили около 90% территории населенного пункта.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецкая народная республика

украина

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курахово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность, владимир рогов, вооруженные силы украины