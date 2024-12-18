https://ria.ru/20241218/kuban-1989968657.html

На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов

На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024

На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов

Около 100 тонн нефтепродуктов собрано на Кубани после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, очищено более 10 километров береговой линии, cообщается в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T17:49:00+03:00

2024-12-18T17:49:00+03:00

2024-12-18T17:55:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 100 тонн нефтепродуктов собрано на Кубани после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, очищено более 10 километров береговой линии, cообщается в Telegram-канале МЧС России."В Краснодарском крае собрано около 100 тонн нефтепродуктов. Всего очищено более 10 километров береговой линии. Ночью работы продолжатся. На месте более 5 000 человек", - говорится в сообщении.Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.

https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе