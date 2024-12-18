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На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024
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17:49 18.12.2024 (обновлено: 17:55 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kuban-1989968657.html
На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 18.12.2024
На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
Около 100 тонн нефтепродуктов собрано на Кубани после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, очищено более 10 километров береговой линии, cообщается в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:49:00+03:00
2024-12-18T17:55:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 100 тонн нефтепродуктов собрано на Кубани после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, очищено более 10 километров береговой линии, cообщается в Telegram-канале МЧС России."В Краснодарском крае собрано около 100 тонн нефтепродуктов. Всего очищено более 10 километров береговой линии. Ночью работы продолжатся. На месте более 5 000 человек", - говорится в сообщении.Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.
https://ria.ru/20241218/tanker-1989852580.html
керченский пролив
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов

На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов, очищено около 10 километров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 100 тонн нефтепродуктов собрано на Кубани после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, очищено более 10 километров береговой линии, cообщается в Telegram-канале МЧС России.
Краснодарском крае собрано около 100 тонн нефтепродуктов. Всего очищено более 10 километров береговой линии. Ночью работы продолжатся. На месте более 5 000 человек", - говорится в сообщении.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. По информации экстренных служб, танкеры перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам экспертов, вылилось в море около 3 тысяч тонн.
Работы по очистке черноморского побережья после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Мазут обнаружен на участке берега длиной 40 километров из-за ЧП с танкерами
Вчера, 10:43
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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