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Сальдо рассказал о новом транспортном коридоре в Крым - РИА Новости, 18.12.2024
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17:48 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/krym-1989968131.html
Сальдо рассказал о новом транспортном коридоре в Крым
Сальдо рассказал о новом транспортном коридоре в Крым - РИА Новости, 18.12.2024
Сальдо рассказал о новом транспортном коридоре в Крым
Новый сухопутный транспортный коридор в Крым позволил разгрузить Крымский мост, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:48:00+03:00
2024-12-18T17:48:00+03:00
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Новый сухопутный транспортный коридор в Крым позволил разгрузить Крымский мост, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь - Бердянск - Мариуполь - Новоазовск. "Сухопутные дороги, соединяющие Крым с материком, разгрузили Крымский мост, который тоже очень большую лепту внес для развития Крыма. Сейчас Крым навсегда прикован к материку через Херсонскую область", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, попасть в Крым из Херсонской области можно через три административных пропускных пункта, через которые ежесуточно в обе стороны проезжает более 100 тысяч машин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241207/mash-1987858947.html
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о новом транспортном коридоре в Крым

Сальдо: сухопутный транспортный коридор в Крым позволил разгрузить Крымский мост

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Новый сухопутный транспортный коридор в Крым позволил разгрузить Крымский мост, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь - Бердянск - Мариуполь - Новоазовск.
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7 декабря, 09:38
"Сухопутные дороги, соединяющие Крым с материком, разгрузили Крымский мост, который тоже очень большую лепту внес для развития Крыма. Сейчас Крым навсегда прикован к материку через Херсонскую область", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, попасть в Крым из Херсонской области можно через три административных пропускных пункта, через которые ежесуточно в обе стороны проезжает более 100 тысяч машин.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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