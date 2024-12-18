Эксперт прокомментировал ситуацию с энергокризисом в Молдавии
Экономист Пойсик: на восстановление энергосистемы Молдавии потребуются годы
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Энергосистема Молдавии столкнулась в одним из самых тяжелых кризисов, поэтому на восстановление этой области уйдут годы, властям надо привлекать к решению проблемы энергокризиса профессионалов, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).
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"Один из сценариев предусматривает, что Молдавию ждет "энергомор". Это произойдет в том случае, если власти не возьмутся за ум и не привлекут профессионалов, способных разобраться в ситуации, то нас ждет именно такой худший сценарий. Надо отметить, что восстанавливаться энергосистема Молдавии будет долгие годы", - заявил Пойсик.
По его словам, ситуация с энергетикой сопоставима с кризисом, который был в республике в середине 1990-х годов. Эксперт отмечает, что вопрос поставки газа в Приднестровье надо было решать давно, тем более, что основная часть электроэнергии для всей страны производится на расположенной на приднестровской территории Молдавской ГРЭС.
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"Если мы не дадим газ МГРЭС, то вырастут и цены на электроэнергию. Я думаю, что о поставках газа в Приднестровье договорятся, но его и сегодня неподъемная цена станет еще выше, автоматом подорожает электроэнергия, это станет поводом для роста стоимости товаров и услуг. Власти проигнорировали проблему, хотя должны были договариваться и с Россией, и с Украиной, а также искать обходные пути и посредников, ведь другие страны ЕС смогли решить этот вопрос", - добавил Пойсик.
Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
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