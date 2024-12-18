https://ria.ru/20241218/kreml-1989879171.html
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле
Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:07:00+03:00
2024-12-18T12:07:00+03:00
2024-12-18T12:14:00+03:00
россия
москва
узбекистан
игорь кириллов
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками, мы боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле убийство Кириллова еще одной "пересеченной красной линией".По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/terakt-1989836900.html
россия
москва
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_557bca3c08b436501a6688cbf16130e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз
Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле
В Кремле заявили, что Россия борется с нацизмом и будет продолжать