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Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024
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12:07 18.12.2024 (обновлено: 12:14 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kreml-1989879171.html
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле
Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:07:00+03:00
2024-12-18T12:14:00+03:00
россия
москва
узбекистан
игорь кириллов
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
войска рхбз
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками, мы боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле убийство Кириллова еще одной "пересеченной красной линией".По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
https://ria.ru/20241218/terakt-1989836900.html
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россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз
Россия, Москва, Узбекистан, Игорь Кириллов, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Войска РХБЗ
Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле

В Кремле заявили, что Россия борется с нацизмом и будет продолжать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками, мы боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле убийство Кириллова еще одной "пересеченной красной линией".
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова
Вчера, 09:32
 
РоссияМоскваУзбекистанИгорь КирилловДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Войска РХБЗ
 
 
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