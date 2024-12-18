https://ria.ru/20241218/kreml-1989879171.html

Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле

Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024

Россия продолжит бороться с нацизмом, заявили в Кремле

Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:07:00+03:00

2024-12-18T12:07:00+03:00

2024-12-18T12:14:00+03:00

россия

москва

узбекистан

игорь кириллов

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

войска рхбз

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия борется с нацистским режимом и продолжит борьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками, мы боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле убийство Кириллова еще одной "пересеченной красной линией".По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ России сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

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россия, москва, узбекистан, игорь кириллов, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз