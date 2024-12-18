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Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты - РИА Новости, 18.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:00 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/krasota-1989762914.html
Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты
Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты - РИА Новости, 18.12.2024
Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты
Более 500 российских брендов представят на второй Московской неделе красоты, которая пройдет в Москве с 26 по 29 декабря, сообщили в оргкомитете. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:00:00+03:00
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культура
москва
косметика
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Более 500 российских брендов представят на второй Московской неделе красоты, которая пройдет в Москве с 26 по 29 декабря, сообщили в оргкомитете.В рамках мероприятия представят уходовую и декоративную косметику, аксессуары, праздничный декор для дома и кондитерские изделия российского производства. Также будет работать стенд "Сделано в Москве", где презентуют более 50 локальных брендов.На протяжении четырех дней посетители смогут создать праздничный образ в специальной зоне преображения, а профессиональные стилисты и визажисты помогут им в этом. Кроме того, гостей ждут более 50 мастер-классов на главной сцене. Эксперты индустрии красоты расскажут, как подобрать аксессуары, сделать праздничный макияж и найти свой собственный стиль, говорится в сообщении.Для детей будет работать волшебная лаборатория подарков. Здесь они смогут сделать елочные игрушки и праздничные украшения своими руками.Вторая Московская неделя красоты – часть проекта мэра города "Зима в Москве". Выставка помогает возродить предновогодние традиции, укрепить семейные ценности и создать праздничное настроение для москвичей и гостей столицы, пояснили организаторы.
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москва, косметика
Культура, Москва, косметика
Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты

Вторая Московская неделя красоты пройдет в Манеже с 26 по 29 декабря

© Фото : пресс-служба Московской недели красотыМосковская неделя красоты в Манеже
Московская неделя красоты в Манеже - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : пресс-служба Московской недели красоты
Московская неделя красоты в Манеже
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Более 500 российских брендов представят на второй Московской неделе красоты, которая пройдет в Москве с 26 по 29 декабря, сообщили в оргкомитете.
В рамках мероприятия представят уходовую и декоративную косметику, аксессуары, праздничный декор для дома и кондитерские изделия российского производства. Также будет работать стенд "Сделано в Москве", где презентуют более 50 локальных брендов.
© Фото : пресс-служба Московской недели красотыМосковская неделя красоты в Манеже
Московская неделя красоты в Манеже - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба Московской недели красоты
Московская неделя красоты в Манеже
На протяжении четырех дней посетители смогут создать праздничный образ в специальной зоне преображения, а профессиональные стилисты и визажисты помогут им в этом. Кроме того, гостей ждут более 50 мастер-классов на главной сцене. Эксперты индустрии красоты расскажут, как подобрать аксессуары, сделать праздничный макияж и найти свой собственный стиль, говорится в сообщении.
Для детей будет работать волшебная лаборатория подарков. Здесь они смогут сделать елочные игрушки и праздничные украшения своими руками.
Вторая Московская неделя красоты – часть проекта мэра города "Зима в Москве". Выставка помогает возродить предновогодние традиции, укрепить семейные ценности и создать праздничное настроение для москвичей и гостей столицы, пояснили организаторы.
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КультураМосквакосметика
 
 
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