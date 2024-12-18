https://ria.ru/20241218/krasota-1989762914.html

Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты

Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты - РИА Новости, 18.12.2024

Более 500 брендов представят на второй Московской неделе красоты

Более 500 российских брендов представят на второй Московской неделе красоты, которая пройдет в Москве с 26 по 29 декабря, сообщили в оргкомитете. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:00:00+03:00

2024-12-18T12:00:00+03:00

2024-12-18T12:00:00+03:00

культура

москва

косметика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989758699_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3705ea50e17ed9a68f1989a0a608383f.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Более 500 российских брендов представят на второй Московской неделе красоты, которая пройдет в Москве с 26 по 29 декабря, сообщили в оргкомитете.В рамках мероприятия представят уходовую и декоративную косметику, аксессуары, праздничный декор для дома и кондитерские изделия российского производства. Также будет работать стенд "Сделано в Москве", где презентуют более 50 локальных брендов.На протяжении четырех дней посетители смогут создать праздничный образ в специальной зоне преображения, а профессиональные стилисты и визажисты помогут им в этом. Кроме того, гостей ждут более 50 мастер-классов на главной сцене. Эксперты индустрии красоты расскажут, как подобрать аксессуары, сделать праздничный макияж и найти свой собственный стиль, говорится в сообщении.Для детей будет работать волшебная лаборатория подарков. Здесь они смогут сделать елочные игрушки и праздничные украшения своими руками.Вторая Московская неделя красоты – часть проекта мэра города "Зима в Москве". Выставка помогает возродить предновогодние традиции, укрепить семейные ценности и создать праздничное настроение для москвичей и гостей столицы, пояснили организаторы.

https://ria.ru/20241021/manturova-1978716977.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, косметика