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Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли - РИА Новости, 18.12.2024
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14:38 18.12.2024 (обновлено: 20:13 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/konoplya-1989919459.html
Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли
Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли - РИА Новости, 18.12.2024
Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли
Подземную плантацию с 45 кустами конопли, обустроенную в бункере под теплицей, нашли полицейские в городе Гвардейске Калининградской области, сообщает... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:38:00+03:00
2024-12-18T20:13:00+03:00
происшествия
гвардейск
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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КАЛИНИНГРАД, 18 дек — РИА Новости. Подземную плантацию с 45 кустами конопли, обустроенную в бункере под теплицей, нашли полицейские в городе Гвардейске Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Плантацию обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Калининградской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваются в покушении на сбыт крупной партии марихуаны и незаконном культивировании конопли двое жителей города Гвардейска. "Подпольную наркоплантацию оперативники обнаружили в подземном бункере, обустроенном под теплицей на придомовой территории одного из задержанных. В ходе обследования данного помещения полицейские изъяли 45 кустов наркосодержащих растений конопли общим весом около 24 килограммов, а также приготовленную к продаже марихуану массой свыше 1,5 килограмма", — говорится в сообщении. Кроме того, при проведении обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли около ста граммов "дурман-травы". "В отношении мужчин следственным подразделением МО МВД России "Гвардейский" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавили в пресс-службе. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.
https://ria.ru/20240909/podmoskove-1971559170.html
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происшествия, гвардейск, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия
Происшествия, Гвардейск, Калининградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
Под Калининградом нашли подпольную наркоплантацию с 45 кустами конопли

В Калининградской области нашли подземную плантацию с 45 кустами конопли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 дек — РИА Новости. Подземную плантацию с 45 кустами конопли, обустроенную в бункере под теплицей, нашли полицейские в городе Гвардейске Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Плантацию обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Калининградской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваются в покушении на сбыт крупной партии марихуаны и незаконном культивировании конопли двое жителей города Гвардейска.
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"Подпольную наркоплантацию оперативники обнаружили в подземном бункере, обустроенном под теплицей на придомовой территории одного из задержанных. В ходе обследования данного помещения полицейские изъяли 45 кустов наркосодержащих растений конопли общим весом около 24 килограммов, а также приготовленную к продаже марихуану массой свыше 1,5 килограмма", — говорится в сообщении.
Кроме того, при проведении обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли около ста граммов "дурман-травы".
"В отношении мужчин следственным подразделением МО МВД России "Гвардейский" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 и части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавили в пресс-службе.
Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.
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ПроисшествияГвардейскКалининградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомРоссия
 
 
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