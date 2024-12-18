https://ria.ru/20241218/kolokolnja-1989998006.html

В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня

В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня - РИА Новости, 18.12.2024

В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня

Колокольня загорелась в Троице-Сергиевой лавре, сообщил РИА Новости источник в монастыре Сергиева Посада в Подмосковье. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:39:00+03:00

2024-12-18T20:39:00+03:00

2024-12-18T21:05:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Колокольня загорелась в Троице-Сергиевой лавре, сообщил РИА Новости источник в монастыре Сергиева Посада в Подмосковье. "Возгорание произошло на верхнем ярусе колокольни. <...> Первые шаги для тушения пожара приняла братия на колокольне, используя огнетушители", — сказал собеседник агентства.По его словам, вскоре подъехали спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания. Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал. Причиной инцидента стала неисправность электропроводки.Как уточнил источник РИА Новости, всемирно известная икона Андрея Рублева "Троица" также не пострадала при возгорании.

https://ria.ru/20241103/hram-1981711515.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия