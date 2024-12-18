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В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня
В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня - РИА Новости, 18.12.2024
В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня
Колокольня загорелась в Троице-Сергиевой лавре, сообщил РИА Новости источник в монастыре Сергиева Посада в Подмосковье. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T20:39:00+03:00
2024-12-18T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Колокольня загорелась в Троице-Сергиевой лавре, сообщил РИА Новости источник в монастыре Сергиева Посада в Подмосковье. "Возгорание произошло на верхнем ярусе колокольни. <...> Первые шаги для тушения пожара приняла братия на колокольне, используя огнетушители", — сказал собеседник агентства.По его словам, вскоре подъехали спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания. Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал. Причиной инцидента стала неисправность электропроводки.Как уточнил источник РИА Новости, всемирно известная икона Андрея Рублева "Троица" также не пострадала при возгорании.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Троице-Сергиевой лавре загорелась колокольня
Пожар произошел на колокольне Троице-Сергиевой лавры