https://ria.ru/20241218/kirillov-1989879439.html

Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле

Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.12.2024

Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле

За организацией убийства генерала Игоря Кириллова стоит киевский режим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:08:00+03:00

2024-12-18T12:08:00+03:00

2024-12-18T12:57:00+03:00

игорь кириллов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За организацией убийства генерала Игоря Кириллова стоит киевский режим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. <...> Мы боремся с этими заказчиками, мы боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу", — сказал представитель Кремля.Россия представляет, кто ее враг и на что он способен, это лишний раз доказывает ее правоту в ходе специальной военной операции, добавил Песков.Говоря о задержании исполнителя, он отметил, что российские спецслужбы сработали быстро."Идет следствие. И вы видите, что весьма эффективно работают. Прошло не так много времени, но многое уже стало известно", — сказал пресс-секретарь президента.Он добавил, что Владимир Путин соболезнует в связи с этим преступлением.Убийство генерала КирилловаНачальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов". Сутки спустя стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

https://ria.ru/20241218/fsb-1989848124.html

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989843873.html

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