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"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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03:38 18.12.2024 (обновлено: 03:51 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989814492.html
"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова
"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова
Чтобы понять реакцию России на гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить себе убийство высокопоставленного офицера... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:38:00+03:00
2024-12-18T03:51:00+03:00
в мире
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игорь кириллов
скотт риттер
войска рхбз
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Чтобы понять реакцию России на гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить себе убийство высокопоставленного офицера Пентагона, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это, очевидно, акт терроризма. Позвольте описать попроще для &lt;...&gt; аудитории. Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, &lt;...&gt; вы прекрасно знаете, что сделали бы мы", — заявил он.По мнению Риттера, убийство Кириллова не имеет совершенно никакого военного смысла и служит лишь террористическим целям киевского режима. Он подчеркнул, что Киев даже не пытается скрыть свою причастность к теракту.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".СМИ сообщили о причастности украинских спецслужб к убийству Кириллова вскоре после теракта. Так, газета New York Times утверждает со ссылкой на источник в СБУ, что Киев считал генерала "законной целью".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
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в мире, сша, россия, украина, игорь кириллов, скотт риттер, войска рхбз, министерство обороны сша, взрыв на рязанском проспекте в москве
В мире, США, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Скотт Риттер, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова

Риттер: убийцы Кириллова преследовали лишь террористические цели

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Чтобы понять реакцию России на гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить себе убийство высокопоставленного офицера Пентагона, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Это, очевидно, акт терроризма. Позвольте описать попроще для <...> аудитории. Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, <...> вы прекрасно знаете, что сделали бы мы", — заявил он.
По мнению Риттера, убийство Кириллова не имеет совершенно никакого военного смысла и служит лишь террористическим целям киевского режима. Он подчеркнул, что Киев даже не пытается скрыть свою причастность к теракту.

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
СМИ сообщили о причастности украинских спецслужб к убийству Кириллова вскоре после теракта. Так, газета New York Times утверждает со ссылкой на источник в СБУ, что Киев считал генерала "законной целью".
Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

Робот-сапер на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Стекла дома, выбитые взрывной волной на Рязанском проспекте

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 9

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 9
 
В миреСШАРоссияУкраинаИгорь КирилловСкотт РиттерВойска РХБЗМинистерство обороны СШАВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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