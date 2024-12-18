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"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова

"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова

Чтобы понять реакцию России на гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить себе убийство высокопоставленного офицера... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:38:00+03:00

2024-12-18T03:38:00+03:00

2024-12-18T03:51:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Чтобы понять реакцию России на гибель начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, нужно представить себе убийство высокопоставленного офицера Пентагона, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это, очевидно, акт терроризма. Позвольте описать попроще для <...> аудитории. Если бы председатель объединенного комитета начальников штабов или один его замов вышел из дома на работу утром и погиб вместе с адъютантом из-за бомбы в мусорке, <...> вы прекрасно знаете, что сделали бы мы", — заявил он.По мнению Риттера, убийство Кириллова не имеет совершенно никакого военного смысла и служит лишь террористическим целям киевского режима. Он подчеркнул, что Киев даже не пытается скрыть свою причастность к теракту.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".СМИ сообщили о причастности украинских спецслужб к убийству Кириллова вскоре после теракта. Так, газета New York Times утверждает со ссылкой на источник в СБУ, что Киев считал генерала "законной целью".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-18T03:38 true PT0M22S

Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-18T03:38 true PT0M22S

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