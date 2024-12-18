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Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ в пригороде Харькова
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ в пригороде Харькова - РИА Новости, 18.12.2024
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ в пригороде Харькова
Удар нанесен в пригороде Харькова, предварительно, по месту, где стояла военная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T01:04:00+03:00
2024-12-18T01:04:00+03:00
2024-12-18T01:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Харькова, предварительно, по месту, где стояла военная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в пригород Харькова. Предварительно, по месту, где стояла военная техника", - заявил Лебедев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков
Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ в пригороде Харькова
По месту расположения военной техники ВСУ в пригороде Харькова нанесли удар