https://ria.ru/20241218/kellog-1989870114.html
Bloomberg узнало о планах спецпосланника Трампа по Украине
Bloomberg узнало о планах спецпосланника Трампа по Украине - РИА Новости, 18.12.2024
Bloomberg узнало о планах спецпосланника Трампа по Украине
Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог, который в январе планирует посетить Киев, "открыт РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:39:00+03:00
2024-12-18T11:39:00+03:00
2024-12-18T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
кит келлог
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be713e1c12fc8798f6db29b5d56948a5.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог, который в январе планирует посетить Киев, "открыт для встреч в Москве", если такие приглашения последуют, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. Агентство отмечало, что Келлог не планирует посещать Москву. "Спецпосланник... Трампа по Украине и России планирует посетить Киев в следующем месяце и будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят", - говорится в сообщении Блумберг. По данным источников, в рамках европейской поездки Келлог намерен посетить Лондон, Париж и Рим. Поездка будет сосредоточена на сборе информации, а не на реализации какой-либо конкретной политической цели, добавил один из источников. Блумберг отмечает, что "потенциальная открытость Келлога для поездки в Москву... стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне множества санкций, введенных против России с ... февраля 2022 года". Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989322597.html
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c7b9df2c24534848818b7d218bdf1b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Кит Келлог, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
Bloomberg узнало о планах спецпосланника Трампа по Украине
Bloomberg: спецпосланник Трампа Келлог будет открыт для встреч в Москве