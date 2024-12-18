https://ria.ru/20241218/kasymaliev-1989858493.html

Биография Адылбека Касымалиева

Биография Адылбека Касымалиева - РИА Новости, 18.12.2024

Биография Адылбека Касымалиева

Председатель кабинета министров Киргизской Республики Адылбек Алешович Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Иссык-Кульской области Киргизской ССР РИА Новости, 18.12.2024

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Председатель кабинета министров Киргизской Республики Адылбек Алешович Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Иссык-Кульской области Киргизской ССР (ныне Республика Киргизия).В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "экономист".В 1984-1988 годах работал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского института экономики и экономико-математических методов планирования Госплана Киргизской ССР.В 1988-1990 годах занимал должность начальника Финансовой службы дорожно-строительного батальона.В 1990-1993 годах – заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району города Бишкека.В 1993-1994 годах являлся первым заместителем начальника Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району города Бишкека.В 1994-1995 годах возглавлял отдел Государственной налоговой инспекции при министерстве финансов Киргизской Республики.В 1995-1996 годах – начальник отдела № 2, заместитель начальника управления внешнего контроля Государственной налоговой инспекции при министерстве финансов Киргизской Республики.В 1996-1997 годах работал заместителем начальника управления налоговой политики и прогнозирования доходов в министерстве финансов Киргизской Республики.В 1997-1998 годах возглавлял отдел налоговой политики и законодательных нормативов в министерстве финансов Киргизской Республики.В 1998-2000 годах – начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов в министерстве финансов Киргизской Республики.В 2000-2001 годах исполнял обязанности начальника управления налоговой и таможенной политики в министерстве финансов Киргизской Республики.В 2001-2002 годах – начальник управления фискальной политики в министерстве финансов Киргизской Республики.В 2002 году работал заместителем председателя Социального фонда Киргизской Республики.В 2003-2005 годах – первый заместитель председателя комитета по доходам при министерстве финансов Киргизской Республики.В 2005-2007 годах являлся первым заместителем председателя Государственной налоговой инспекция при правительстве Киргизской Республики.В 2007-2009 годах – заместитель председателя Государственного комитета Киргизской Республики по налогам и сборам.В 2009-2010 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой службы при правительстве Киргизской Республики.В 2010-2011 годах – председатель Государственной налоговой службы при правительстве Киргизской Республики.В 2011-2012 годах работал заместителем министра в министерстве экономического регулирования Киргизской Республики.В 2012-2015 годах – заместитель министра в министерстве экономики Киргизской Республики. В 2015-2018 годах занимал должность министра финансов Киргизской Республики. В 2019-2020 годах – директор общественного фонда "Фонд социального партнерства по развитию регионов".В 2020-2021 годах являлся председателем "Фонда социального партнерства по развитию регионов".В 2021 году работал заместителем руководителя администрации президента Киргизской Республики.В 2021-2022 годах – член правления Венгерско-Киргизского фонда развития.15 июня 2022 года был назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров Киргизской Республики, 17 июня 2022 года указом президента назначен первым заместителем председателя кабинета министров Киргизской Республики. 16 декабря 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев был назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров – руководителя администрации президента Киргизской Республики. 18 декабря 2024 года Касымалиев был назначен председателем кабинета министров – руководителем администрации президента Киргизии.Адылбек Касымалиев является заслуженным экономистом Киргизской Республики (2007).Награжден Почетной грамотой Киргизской Республики (2001). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, адылбек касымалиев, садыр жапаров, киргизия, бишкек