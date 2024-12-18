https://ria.ru/20241218/kirgiziya-1989839863.html
Президент Киргизии назначил нового главу правительства
Президент Киргизии назначил нового главу правительства - РИА Новости, 18.12.2024
Президент Киргизии назначил нового главу правительства
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики, сообщили... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:55:00+03:00
2024-12-18T09:55:00+03:00
2024-12-18T11:16:00+03:00
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БИШКЕК, 18 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, двумя другими указами президент назначил Данияра Амангельдиева на должность первого вице-премьера, а Бакыта Сыдыкова - на пост министра экономики и коммерции страны. Ранее кандидатуры всех троих чиновников одобрил парламент республики. В понедельник экс-премьер Акылбек Жапаров был отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Касымалиев. До исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства, в свою очередь, был повышен министр экономики и коммерции Амангельдиев.
https://ria.ru/20241218/kasymaliev-1989858493.html
https://ria.ru/20241216/kirgiziya-1989365554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров, адылбек касымалиев, акылбек жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Адылбек Касымалиев, Акылбек Жапаров
Президент Киргизии назначил нового главу правительства
Президент Киргизии Жапаров назначил Касымалиева новым главой правительства
БИШКЕК, 18 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двумя другими указами президент назначил Данияра Амангельдиева на должность первого вице-премьера, а Бакыта Сыдыкова - на пост министра экономики и коммерции страны. Ранее кандидатуры всех троих чиновников одобрил парламент республики.
В понедельник экс-премьер Акылбек Жапаров
был отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Касымалиев
. До исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства, в свою очередь, был повышен министр экономики и коммерции Амангельдиев.