https://ria.ru/20241218/kirgiziya-1989839863.html

Президент Киргизии назначил нового главу правительства

Президент Киргизии назначил нового главу правительства - РИА Новости, 18.12.2024

Президент Киргизии назначил нового главу правительства

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики, сообщили... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:55:00+03:00

2024-12-18T09:55:00+03:00

2024-12-18T11:16:00+03:00

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БИШКЕК, 18 дек — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, двумя другими указами президент назначил Данияра Амангельдиева на должность первого вице-премьера, а Бакыта Сыдыкова - на пост министра экономики и коммерции страны. Ранее кандидатуры всех троих чиновников одобрил парламент республики. В понедельник экс-премьер Акылбек Жапаров был отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Касымалиев. До исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства, в свою очередь, был повышен министр экономики и коммерции Амангельдиев.

https://ria.ru/20241218/kasymaliev-1989858493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, садыр жапаров, адылбек касымалиев, акылбек жапаров