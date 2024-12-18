СМИ: Такер Карлсон препятствовал вхождению Помпео в администрацию Трампа
WSJ: Карлсон препятствовал вхождению Помпео в новую администрацию Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон активно препятствовал тому, чтобы экс-госсекретарь США Майк Помпео, благосклонный к Украине и обещавший расширение помощи для ВСУ, вошел в новую администрацию победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Бывший ведущий Fox News (Такер Карлсон - ред.) и (сын Трампа - ред.) Дональд Трамп-младший возглавили кампанию, направленную на то, чтобы не допустить получения Помпео должности в администрации", - говорится в публикации.
По данным источников газеты, на фоне слухов о возможном выдвижении кандидатуры Помпео на пост шефа Пентагона Карлсон утверждал, что экс-госсекретарь является "разжигателем войны".
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"Он изложил... (Трампу - ред.) ряд претензий, которые он имеет к Помпео, включая, по его словам, предполагаемый заговор экс-госсекретаря с целью убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - пишет издание.
Вслед за победой Трампа на президентских выборах в США 5 ноября в американских СМИ Помпео назывался вероятным кандидатом на пост министра обороны. Позднее Трамп развеял слухи относительно Помпео, заявив, что не станет приглашать его в новую администрацию.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.