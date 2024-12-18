https://ria.ru/20241218/kamchatka-1989827190.html

На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов

На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов - РИА Новости, 18.12.2024

На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов

Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T07:40:00+03:00

2024-12-18T07:40:00+03:00

2024-12-18T07:40:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек – РИА Новости️. Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Камчатском крае введена новая мера социальной поддержки для граждан, занятых в области северного оленеводства, реализованная в виде предоставления санаторно-курортного лечения и оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Право имеют граждане, являющиеся оленеводами и работниками чума. Поддержка предоставляется путем выдачи бесплатной путевки и оплаты стоимости проезда к месту проведения лечения и обратно на воздушном транспорте", - говорится в сообщении. Уточняется, что оленеводам и работникам чума будет предоставляться не билет на самолет, а компенсация расходов, понесенных на проезд к месту санаторно-курортного отдыха. Воспользоваться новой нормой люди смогут не чаще одного раза в год. При этом продолжительность санаторно-курортного лечения по путевке должна составлять не более 18 суток.

https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, общество