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На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов - РИА Новости, 18.12.2024
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Камчатский край
 
07:40 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kamchatka-1989827190.html
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов - РИА Новости, 18.12.2024
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов
Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:40:00+03:00
2024-12-18T07:40:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек – РИА Новости️. Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Камчатском крае введена новая мера социальной поддержки для граждан, занятых в области северного оленеводства, реализованная в виде предоставления санаторно-курортного лечения и оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Право имеют граждане, являющиеся оленеводами и работниками чума. Поддержка предоставляется путем выдачи бесплатной путевки и оплаты стоимости проезда к месту проведения лечения и обратно на воздушном транспорте", - говорится в сообщении. Уточняется, что оленеводам и работникам чума будет предоставляться не билет на самолет, а компенсация расходов, понесенных на проезд к месту санаторно-курортного отдыха. Воспользоваться новой нормой люди смогут не чаще одного раза в год. При этом продолжительность санаторно-курортного лечения по путевке должна составлять не более 18 суток.
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камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, общество
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Общество
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов

На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов и работников чума

© РИА Новости / Карина ИвашкоОленеводы
Оленеводы - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Карина Ивашко
Оленеводы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек – РИА Новости️. Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона.
Камчатском крае введена новая мера социальной поддержки для граждан, занятых в области северного оленеводства, реализованная в виде предоставления санаторно-курортного лечения и оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Право имеют граждане, являющиеся оленеводами и работниками чума. Поддержка предоставляется путем выдачи бесплатной путевки и оплаты стоимости проезда к месту проведения лечения и обратно на воздушном транспорте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оленеводам и работникам чума будет предоставляться не билет на самолет, а компенсация расходов, понесенных на проезд к месту санаторно-курортного отдыха. Воспользоваться новой нормой люди смогут не чаще одного раза в год. При этом продолжительность санаторно-курортного лечения по путевке должна составлять не более 18 суток.
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