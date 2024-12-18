https://ria.ru/20241218/kamchatka-1989827190.html
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов - РИА Новости, 18.12.2024
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов
Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T07:40:00+03:00
2024-12-18T07:40:00+03:00
2024-12-18T07:40:00+03:00
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149113/39/1491133987_0:750:4000:3000_1920x0_80_0_0_e7283c55ae420315caabc09d8c2f997c.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 дек – РИА Новости️. Новые меры поддержки оленеводов и работников чума ввели на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Камчатском крае введена новая мера социальной поддержки для граждан, занятых в области северного оленеводства, реализованная в виде предоставления санаторно-курортного лечения и оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Право имеют граждане, являющиеся оленеводами и работниками чума. Поддержка предоставляется путем выдачи бесплатной путевки и оплаты стоимости проезда к месту проведения лечения и обратно на воздушном транспорте", - говорится в сообщении. Уточняется, что оленеводам и работникам чума будет предоставляться не билет на самолет, а компенсация расходов, понесенных на проезд к месту санаторно-курортного отдыха. Воспользоваться новой нормой люди смогут не чаще одного раза в год. При этом продолжительность санаторно-курортного лечения по путевке должна составлять не более 18 суток.
https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149113/39/1491133987_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_7226095b3de07bf43db849089d0e7604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, общество
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Общество
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов
На Камчатке ввели новые меры поддержки оленеводов и работников чума