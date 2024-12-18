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"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве - РИА Новости, 18.12.2024
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02:15 18.12.2024 (обновлено: 11:03 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/jandeks-1989811417.html
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве - РИА Новости, 18.12.2024
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:15:00+03:00
2024-12-18T11:03:00+03:00
технологии
москва
яндекс
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло. Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре. "Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе". Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.
https://ria.ru/20240805/robot-1964179081.html
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технологии, москва, яндекс, происшествия
Технологии, Москва, Яндекс, Происшествия
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве

"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота, который доставлял средство для мытья

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБеспилотный робот-доставщик "Яндекса" на одной из улиц в Москве
Беспилотный робот-доставщик Яндекса на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Беспилотный робот-доставщик "Яндекса" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло.
Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре.
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"Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе".
Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.
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