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"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве - РИА Новости, 18.12.2024
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T02:15:00+03:00
2024-12-18T02:15:00+03:00
2024-12-18T11:03:00+03:00
технологии
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло. Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре. "Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе". Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.
https://ria.ru/20240805/robot-1964179081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, москва, яндекс, происшествия
Технологии, Москва, Яндекс, Происшествия
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота, который доставлял средство для мытья