https://ria.ru/20241218/jandeks-1989811417.html

"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве

"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве - РИА Новости, 18.12.2024

"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве

Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T02:15:00+03:00

2024-12-18T02:15:00+03:00

2024-12-18T11:03:00+03:00

технологии

москва

яндекс

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло. Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре. "Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе". Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.

https://ria.ru/20240805/robot-1964179081.html

https://ria.ru/20240701/robot-barista-1953794000.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, москва, яндекс, происшествия