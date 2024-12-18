https://ria.ru/20241218/jakutsk-1989928645.html
В Якутске повысят зарплату водителям автобусов
В Якутске повысят зарплату водителям автобусов - РИА Новости, 18.12.2024
В Якутске повысят зарплату водителям автобусов
Администрация Якутска из-за нехватки водителей автобусов с 2025 года начнет реализацию программы по поднятию престижа водителей общественного транспорта, им... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:20:00+03:00
2024-12-18T15:20:00+03:00
2024-12-18T15:20:00+03:00
республика саха (якутия)
якутск
россия
евгений григорьев
общественный транспорт
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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Администрация Якутска из-за нехватки водителей автобусов с 2025 года начнет реализацию программы по поднятию престижа водителей общественного транспорта, им предоставят жилье, повысят зарплату, устроят детей в частные сады, заявил глава города Евгений Григорьев на ежегодной пресс-конференции. Ранее сообщалось о том, что в Якутске существенно обновлён автопарк городского транспорта благодаря поддержке ВЭБ.РФ, закуплены просторные низкопольные автобусы. Как отметил градоначальник, Якутская пассажирская автотранспортная компания, как и другие перевозчики в стране, испытывает проблему с обеспеченностью личного состава. На его взгляд, решение кроется в повышении престижа этой профессии. "У многих сформировалось потребительское отношение к водителям автобусов. Мы должны понимать, что водитель автобуса, который каждый день выходит на свой маршрут, - очень важный человек в жизни любого города. И мы должны относиться к нему максимально с уважением. Со стороны улучшения условий труда... в следующем году мы обязательно проведем дополнительную индексацию по заработной плате водителей ЯПАК (Якутской пассажирской автотранспортной компании)... У нас уже в ЯПАКе предоставляется общежитие. С 2025 года мы начнем предоставлять жилье для семейных водителей из другого региона, либо района, не имеющих жилья в городе. На эти цели мы готовим порядка 20 жилых помещений. Мы также запустим программу... просубсидируем поступление детей водителей автобусов в частный садик. Будем поощрять лучших в своей профессии за счет бюджета города Якутска санаторно-курортным лечением, материальным поощрением", - рассказал глава города.
https://ria.ru/20241206/nikolaev-1987820640.html
https://ria.ru/20241127/byudzhet-1986051615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия, евгений григорьев, общественный транспорт
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Евгений Григорьев, Общественный транспорт
В Якутске повысят зарплату водителям автобусов
Глава Якутска Григорьев: водителям автобусов повысят зарплату
ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Администрация Якутска из-за нехватки водителей автобусов с 2025 года начнет реализацию программы по поднятию престижа водителей общественного транспорта, им предоставят жилье, повысят зарплату, устроят детей в частные сады, заявил глава города Евгений Григорьев на ежегодной пресс-конференции.
Ранее сообщалось о том, что в Якутске
существенно обновлён автопарк городского транспорта благодаря поддержке ВЭБ.РФ
, закуплены просторные низкопольные автобусы.
Как отметил градоначальник, Якутская пассажирская автотранспортная компания, как и другие перевозчики в стране, испытывает проблему с обеспеченностью личного состава. На его взгляд, решение кроется в повышении престижа этой профессии.
"У многих сформировалось потребительское отношение к водителям автобусов. Мы должны понимать, что водитель автобуса, который каждый день выходит на свой маршрут, - очень важный человек в жизни любого города. И мы должны относиться к нему максимально с уважением. Со стороны улучшения условий труда... в следующем году мы обязательно проведем дополнительную индексацию по заработной плате водителей ЯПАК (Якутской пассажирской автотранспортной компании)... У нас уже в ЯПАКе предоставляется общежитие. С 2025 года мы начнем предоставлять жилье для семейных водителей из другого региона, либо района, не имеющих жилья в городе. На эти цели мы готовим порядка 20 жилых помещений. Мы также запустим программу... просубсидируем поступление детей водителей автобусов в частный садик. Будем поощрять лучших в своей профессии за счет бюджета города Якутска санаторно-курортным лечением, материальным поощрением", - рассказал глава города.