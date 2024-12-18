https://ria.ru/20241218/jakutsk-1989928645.html

В Якутске повысят зарплату водителям автобусов

В Якутске повысят зарплату водителям автобусов - РИА Новости, 18.12.2024

В Якутске повысят зарплату водителям автобусов

Администрация Якутска из-за нехватки водителей автобусов с 2025 года начнет реализацию программы по поднятию престижа водителей общественного транспорта, им... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:20:00+03:00

2024-12-18T15:20:00+03:00

2024-12-18T15:20:00+03:00

республика саха (якутия)

якутск

россия

евгений григорьев

общественный транспорт

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ЯКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Администрация Якутска из-за нехватки водителей автобусов с 2025 года начнет реализацию программы по поднятию престижа водителей общественного транспорта, им предоставят жилье, повысят зарплату, устроят детей в частные сады, заявил глава города Евгений Григорьев на ежегодной пресс-конференции. Ранее сообщалось о том, что в Якутске существенно обновлён автопарк городского транспорта благодаря поддержке ВЭБ.РФ, закуплены просторные низкопольные автобусы. Как отметил градоначальник, Якутская пассажирская автотранспортная компания, как и другие перевозчики в стране, испытывает проблему с обеспеченностью личного состава. На его взгляд, решение кроется в повышении престижа этой профессии. "У многих сформировалось потребительское отношение к водителям автобусов. Мы должны понимать, что водитель автобуса, который каждый день выходит на свой маршрут, - очень важный человек в жизни любого города. И мы должны относиться к нему максимально с уважением. Со стороны улучшения условий труда... в следующем году мы обязательно проведем дополнительную индексацию по заработной плате водителей ЯПАК (Якутской пассажирской автотранспортной компании)... У нас уже в ЯПАКе предоставляется общежитие. С 2025 года мы начнем предоставлять жилье для семейных водителей из другого региона, либо района, не имеющих жилья в городе. На эти цели мы готовим порядка 20 жилых помещений. Мы также запустим программу... просубсидируем поступление детей водителей автобусов в частный садик. Будем поощрять лучших в своей профессии за счет бюджета города Якутска санаторно-курортным лечением, материальным поощрением", - рассказал глава города.

https://ria.ru/20241206/nikolaev-1987820640.html

https://ria.ru/20241127/byudzhet-1986051615.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, россия, евгений григорьев, общественный транспорт