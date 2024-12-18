"Полный провал". Американцам указали на брешь в национальной безопасности
RS: американская программа истребителей F-35 провалилась
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американская программа по производству истребителей F-35 оказалась крайне неудачной, пишет журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер.
"Американскому народу пора осознать тот факт, что программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив", — говорится в материале
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По мнению автора, дорогостоящая для американского народа программа не привела к выдающимся успехам.
"Программа разрабатывалась более 23 лет и уже обошлась американскому народу более чем в 300 миллиардов долларов, а похвастаться особенно нечем. С конвейера в Форт-Уэрте сходят новенькие F-35, однако их боевые возможности весьма скромны", — отмечает Грейзер.
В конце ноября американский миллиардер Илон Маск критически высказался об американском истребителе пятого поколения F-35 Lightning. По его мнению, самолет провалился еще на этапе предъявления требований, поскольку разные люди требовали от него слишком большого количества вещей. Таким образом, из F-35 сделали пусть и универсальную, но ничем не выдающуюся боевую машину, добавил Маск.
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