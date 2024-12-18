https://ria.ru/20241218/istrebiteli-1990001547.html

"Полный провал". Американцам указали на брешь в национальной безопасности

"Полный провал". Американцам указали на брешь в национальной безопасности - РИА Новости, 18.12.2024

"Полный провал". Американцам указали на брешь в национальной безопасности

Американская программа по производству истребителей F-35 оказалась крайне неудачной, пишет журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T20:57:00+03:00

2024-12-18T20:57:00+03:00

2024-12-18T20:57:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американская программа по производству истребителей F-35 оказалась крайне неудачной, пишет журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер."Американскому народу пора осознать тот факт, что программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, еще не вполне уяснив", — говорится в материалеПо мнению автора, дорогостоящая для американского народа программа не привела к выдающимся успехам."Программа разрабатывалась более 23 лет и уже обошлась американскому народу более чем в 300 миллиардов долларов, а похвастаться особенно нечем. С конвейера в Форт-Уэрте сходят новенькие F-35, однако их боевые возможности весьма скромны", — отмечает Грейзер.В конце ноября американский миллиардер Илон Маск критически высказался об американском истребителе пятого поколения F-35 Lightning. По его мнению, самолет провалился еще на этапе предъявления требований, поскольку разные люди требовали от него слишком большого количества вещей. Таким образом, из F-35 сделали пусть и универсальную, но ничем не выдающуюся боевую машину, добавил Маск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989322597.html

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в мире, илон маск, f-35, сша