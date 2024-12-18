Группа палестинцев подала иск против Госдепа и Блинкена
Группа палестинцев подала иск против Госдепа и Блинкена из-за поддержки Израиля
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группа палестинских семей подала иск против госдепартамента США и его главы Энтони Блинкена из-за американской поддержки действий Израиля в секторе Газа на фоне "нарушений прав человека" израильскими подразделениями в анклаве, следует из текста иска, опубликованного на сайте некоммерческой организации Democracy for Arab World Now.
"Истцы... подают настоящий иск... с просьбой предоставить декларативную и судебную защиту в связи с фактическим отказом ответчика от применения закона, который запрещает США оказывать помощь подразделениям сил безопасности Израиля, о которых имеется достоверная информация, что они грубо нарушили права человека... Ответчик Энтони Блинкен - госсекретарь США", - говорится в иске.
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Как утверждают подавшие иск, госдепартамент намеренно препятствует принятию решений, которые ограничивали бы поставки военной помощи Израилю. Истцы призвали госсекретаря Блинкена признать незаконность действий его ведомства и придерживаться постоянного запрета на финансирование подразделений, замешанных в масштабных нарушениях прав человека.
В октябре портал Axios сообщал, что госдепартамент США начал проверку членов израильского подразделения, которое обвинялось рядом израильских и мировых СМИ в нарушениях прав человека в лагере пленных "Сде Тейман" на юге Израиля. Как отмечал портал, проверка госдепартамента может привести к внесению подразделения в черный список и лишению его возможности получать американскую поддержку. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в конце июля заявляло, что израильские силы пытают палестинских заключенных собаками и имитируют утопление, по меньшей мере 53 заключенных умерли в тюрьме с 7 октября 2023 года.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.