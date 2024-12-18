https://ria.ru/20241218/ii-1989953478.html

Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ

Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ - РИА Новости, 18.12.2024

Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать информационные технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), для предупреждения... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:54:00+03:00

2024-12-18T16:54:00+03:00

2024-12-18T16:54:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

искусственный интеллект (ии)

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ЛИПЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать информационные технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), для предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По мнению Артамонова, искусственный интеллект — это инструмент, который сегодня широко и успешно применяется для решения многих важных вопросов. "<…> У Липецкой области есть успешный опыт применения ИИ во многих сферах. И у других регионов тоже есть интересные практики, которые мы можем изучить. В конкретном случае речь идет о борьбе с наркопреступлениями", – отметил глава региона. В пресс-службе сообщили, что в сравнении с 2023 годом в этом году в Липецкой области сократилось число впервые поставленных на учет наркозависимых, а также количество отравлений и летальных исходов. По последним данным, подавляющее большинство употребляющих психотропные и наркотические вещества в Липецкой области – неработающие люди. Артамонов считает, что информационные технологии помогут провести детальный анализ категорий граждан, находящихся в группе риска, чтобы вести с ними более эффективную профилактическую работу. Кроме этого, необходимо пресечь вовлечение в процесс нелегального наркооборота иностранных граждан, считает губернатор.

https://ria.ru/20241217/artamonov-1989650432.html

https://ria.ru/20241216/svo-1989512537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, искусственный интеллект (ии)