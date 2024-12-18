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Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ - РИА Новости, 18.12.2024
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Липецкая область
 
16:54 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/ii-1989953478.html
Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ
Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ - РИА Новости, 18.12.2024
Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать информационные технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), для предупреждения... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:54:00+03:00
2024-12-18T16:54:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
искусственный интеллект (ии)
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ЛИПЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать информационные технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), для предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По мнению Артамонова, искусственный интеллект — это инструмент, который сегодня широко и успешно применяется для решения многих важных вопросов. "&lt;…&gt; У Липецкой области есть успешный опыт применения ИИ во многих сферах. И у других регионов тоже есть интересные практики, которые мы можем изучить. В конкретном случае речь идет о борьбе с наркопреступлениями", – отметил глава региона. В пресс-службе сообщили, что в сравнении с 2023 годом в этом году в Липецкой области сократилось число впервые поставленных на учет наркозависимых, а также количество отравлений и летальных исходов. По последним данным, подавляющее большинство употребляющих психотропные и наркотические вещества в Липецкой области – неработающие люди. Артамонов считает, что информационные технологии помогут провести детальный анализ категорий граждан, находящихся в группе риска, чтобы вести с ними более эффективную профилактическую работу. Кроме этого, необходимо пресечь вовлечение в процесс нелегального наркооборота иностранных граждан, считает губернатор.
https://ria.ru/20241217/artamonov-1989650432.html
https://ria.ru/20241216/svo-1989512537.html
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игорь артамонов, искусственный интеллект (ии)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Искусственный интеллект (ИИ)
Бороться с наркопреступлениями в Липецкой области планируют с помощью ИИ

Артамонов: бороться с наркопреступлениями планируем с помощью ИИ

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил использовать информационные технологии, в частности искусственный интеллект (ИИ), для предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По мнению Артамонова, искусственный интеллект — это инструмент, который сегодня широко и успешно применяется для решения многих важных вопросов.
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"<…> У Липецкой области есть успешный опыт применения ИИ во многих сферах. И у других регионов тоже есть интересные практики, которые мы можем изучить. В конкретном случае речь идет о борьбе с наркопреступлениями", – отметил глава региона.
В пресс-службе сообщили, что в сравнении с 2023 годом в этом году в Липецкой области сократилось число впервые поставленных на учет наркозависимых, а также количество отравлений и летальных исходов. По последним данным, подавляющее большинство употребляющих психотропные и наркотические вещества в Липецкой области – неработающие люди.
Артамонов считает, что информационные технологии помогут провести детальный анализ категорий граждан, находящихся в группе риска, чтобы вести с ними более эффективную профилактическую работу. Кроме этого, необходимо пресечь вовлечение в процесс нелегального наркооборота иностранных граждан, считает губернатор.
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Липецкая областьИгорь АртамоновИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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