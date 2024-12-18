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Пропавший в США радиоактивный груз нашли и утилизировали - РИА Новости, 18.12.2024
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18:17 18.12.2024 (обновлено: 18:41 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/gruz-1989975040.html
Пропавший в США радиоактивный груз нашли и утилизировали
Пропавший в США радиоактивный груз нашли и утилизировали - РИА Новости, 18.12.2024
Пропавший в США радиоактивный груз нашли и утилизировали
Пропавший в США груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, был найден и утилизирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на сотрудника... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T18:17:00+03:00
2024-12-18T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пропавший в США груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, был найден и утилизирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на сотрудника онкологического центра в городе Нажа в штате Нью-Джерси Джеймса Дэлзелла. Ранее Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США сообщила, что в стране пропал при неизвестных обстоятельствах груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия. В отчете говорилось, что онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси ранее в декабре отправил в контейнере на утилизацию радиоактивный груз с германием-68, однако до пункта назначения он не дошел: контейнер прибыл поврежденным и пустым. "Джеймс Дэлзелл, доктор медицинских наук, из онкологического центра в Нажа, заявил ABC News во вторник, что пропавший материал был найден и надлежащим образом утилизирован", - сообщает телеканал. ABC News также опровергает ставшую популярной теорию о том, что таинственные дроны, замеченные в последнее время в Нью-Джерси и ряде других штатов, могли искать пропавший радиоактивный груз. Так, департамент по защите окружающей среды штата в комментарии телеканалу заявил, что дроны не были задействованы в поисках. Кроме того, Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) США сообщило, что не пользуется дронами для поиска радиоактивных веществ и на текущий момент не проводит никаких воздушных операций в этом регионе. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, - это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.
https://ria.ru/20240910/magate-1971917357.html
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981912319.html
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в мире, сша, нью-джерси, нью-йорк (город), джон кирби, фбр
В мире, США, Нью-Джерси, Нью-Йорк (город), Джон Кирби, ФБР
Пропавший в США радиоактивный груз нашли и утилизировали

ABC News: в США нашли и утилизировали радиоактивный груз с изотопом германия

© Fotolia / bluedesignЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Fotolia / bluedesign
Знак радиоактивности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пропавший в США груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия, был найден и утилизирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на сотрудника онкологического центра в городе Нажа в штате Нью-Джерси Джеймса Дэлзелла.
Ранее Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США сообщила, что в стране пропал при неизвестных обстоятельствах груз, содержавший радиоактивный материал с изотопом германия. В отчете говорилось, что онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси ранее в декабре отправил в контейнере на утилизацию радиоактивный груз с германием-68, однако до пункта назначения он не дошел: контейнер прибыл поврежденным и пустым.
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"Джеймс Дэлзелл, доктор медицинских наук, из онкологического центра в Нажа, заявил ABC News во вторник, что пропавший материал был найден и надлежащим образом утилизирован", - сообщает телеканал.
ABC News также опровергает ставшую популярной теорию о том, что таинственные дроны, замеченные в последнее время в Нью-Джерси и ряде других штатов, могли искать пропавший радиоактивный груз. Так, департамент по защите окружающей среды штата в комментарии телеканалу заявил, что дроны не были задействованы в поисках. Кроме того, Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) США сообщило, что не пользуется дронами для поиска радиоактивных веществ и на текущий момент не проводит никаких воздушных операций в этом регионе.
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В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, - это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд.
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