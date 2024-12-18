Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989947196.html
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы
Литва демонстрирует свою агрессивную глупость, разместив русофобскую футболку в своем национальном музее, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:25:00+03:00
2024-12-18T16:25:00+03:00
в мире
литва
россия
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989193724_0:154:913:668_1920x0_80_0_0_4f042891a240c7fdd5bf740fae091e99.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Литва демонстрирует свою агрессивную глупость, разместив русофобскую футболку в своем национальном музее, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов. Ранее сообщалось, что в Национальном музее Литвы выставят футболку литовской спортсменки Корнелии Дудайте с надписью "Сделаем Россию снова маленькой". "Если в Литве достойным экспонатом национального музея становится русофобская футболка, которую кто-то нацепил, чтобы лишний раз продемонстрировать свою агрессивную глупость, то это говорит об их ценностях больше любых политических заявлений", - сказал он. Он отметил, что национальные музеи, как правило, отражают ценности той страны, в которой они открыты, и экспонаты рассказывают об истории, культуре того или иного народа, демонстрируют то, что сам народ почитает как самое важное в своей жизни. "Ещё один повод задуматься, чем живут так называемые "цивилизованные" государства, если все, чем заполняется их культурная жизнь – это ненависть к России", - добавил Хамитов. По мнению парламентария, было бы более справедливо и честно переименовать музей из Национального в Антироссийский.
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html
https://ria.ru/20241019/vilnjus-1978910954.html
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989193724_0:69:913:754_1920x0_80_0_0_f1b1715950c81f414b0379220ffaa90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, амир хамитов, госдума рф
В мире, Литва, Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы

Хамитов: Литва демонстрирует глупость, разместив русофобскую футболку в музее

© Фото : Körnelija DüdaitėКорнелия Дудайте в антироссийской футболке
Корнелия Дудайте в антироссийской футболке - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Körnelija Düdaitė
Корнелия Дудайте в антироссийской футболке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Литва демонстрирует свою агрессивную глупость, разместив русофобскую футболку в своем национальном музее, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.
Ранее сообщалось, что в Национальном музее Литвы выставят футболку литовской спортсменки Корнелии Дудайте с надписью "Сделаем Россию снова маленькой".
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы
16 декабря, 11:51
"Если в Литве достойным экспонатом национального музея становится русофобская футболка, которую кто-то нацепил, чтобы лишний раз продемонстрировать свою агрессивную глупость, то это говорит об их ценностях больше любых политических заявлений", - сказал он.
Он отметил, что национальные музеи, как правило, отражают ценности той страны, в которой они открыты, и экспонаты рассказывают об истории, культуре того или иного народа, демонстрируют то, что сам народ почитает как самое важное в своей жизни.
"Ещё один повод задуматься, чем живут так называемые "цивилизованные" государства, если все, чем заполняется их культурная жизнь – это ненависть к России", - добавил Хамитов.
По мнению парламентария, было бы более справедливо и честно переименовать музей из Национального в Антироссийский.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы
19 октября, 19:07
 
В миреЛитваРоссияАмир ХамитовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала