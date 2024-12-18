https://ria.ru/20241218/gosduma-1989947196.html
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы - РИА Новости, 18.12.2024
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы
Литва демонстрирует свою агрессивную глупость, разместив русофобскую футболку в своем национальном музее, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:25:00+03:00
2024-12-18T16:25:00+03:00
2024-12-18T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Литва демонстрирует свою агрессивную глупость, разместив русофобскую футболку в своем национальном музее, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов. Ранее сообщалось, что в Национальном музее Литвы выставят футболку литовской спортсменки Корнелии Дудайте с надписью "Сделаем Россию снова маленькой". "Если в Литве достойным экспонатом национального музея становится русофобская футболка, которую кто-то нацепил, чтобы лишний раз продемонстрировать свою агрессивную глупость, то это говорит об их ценностях больше любых политических заявлений", - сказал он. Он отметил, что национальные музеи, как правило, отражают ценности той страны, в которой они открыты, и экспонаты рассказывают об истории, культуре того или иного народа, демонстрируют то, что сам народ почитает как самое важное в своей жизни. "Ещё один повод задуматься, чем живут так называемые "цивилизованные" государства, если все, чем заполняется их культурная жизнь – это ненависть к России", - добавил Хамитов. По мнению парламентария, было бы более справедливо и честно переименовать музей из Национального в Антироссийский.
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html
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в мире, литва, россия, амир хамитов, госдума рф
В мире, Литва, Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме высказались о размещении русофобской футболки в музее Литвы
Хамитов: Литва демонстрирует глупость, разместив русофобскую футболку в музее
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Литва демонстрирует свою агрессивную глупость, разместив русофобскую футболку в своем национальном музее, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.
Ранее сообщалось, что в Национальном музее Литвы
выставят футболку литовской спортсменки Корнелии Дудайте с надписью "Сделаем Россию
снова маленькой".
"Если в Литве достойным экспонатом национального музея становится русофобская футболка, которую кто-то нацепил, чтобы лишний раз продемонстрировать свою агрессивную глупость, то это говорит об их ценностях больше любых политических заявлений", - сказал он.
Он отметил, что национальные музеи, как правило, отражают ценности той страны, в которой они открыты, и экспонаты рассказывают об истории, культуре того или иного народа, демонстрируют то, что сам народ почитает как самое важное в своей жизни.
"Ещё один повод задуматься, чем живут так называемые "цивилизованные" государства, если все, чем заполняется их культурная жизнь – это ненависть к России", - добавил Хамитов
.
По мнению парламентария, было бы более справедливо и честно переименовать музей из Национального в Антироссийский.