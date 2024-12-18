В Госдуме призвали ФРГ инициировать восстановление "Северного потока"
Депутат Шеремет призвал Германию инициировать восстановление "Северных потоков"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал власти ФРГ инициировать вместе с Россией восстановление газопроводов "Северного потока".
Ранее депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст заявил в соцсети X, что Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2".
"Германия нуждается в дешевых энергоресурсах, поэтому их властям пора положить конец навязанной извне русофобской политики и инициировать вместе с Россией восстановление газопроводов "Северного потока", - сказал Шеремет РИА Новости.
"Германию стараются отправить на задворки Европы, отведя роль статистов, поэтому и были подорваны "Северные потоки", чтобы экономически пошатнуть и ослабить страну, лишив ее дешевых энергоресурсов", - сказал Шеремет.
По его словам, залогом развития Германии и благосостояния ее народа являются дружественные и партнерские отношения с Россией.
Песков ответил на вопрос об использовании "Севпотока" Германией
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"Уверен, что немцы осознают свою ошибку последних лет и не позволят больше никому вбивать клин в российско-немецкие межгосударственные отношения", - сказал депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.