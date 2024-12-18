https://ria.ru/20241218/gosduma-1989933741.html

В Госдуме призвали ФРГ инициировать восстановление "Северного потока"

В Госдуме призвали ФРГ инициировать восстановление "Северного потока" - РИА Новости, 18.12.2024

В Госдуме призвали ФРГ инициировать восстановление "Северного потока"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал власти ФРГ инициировать вместе с Россией восстановление газопроводов... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:46:00+03:00

2024-12-18T15:46:00+03:00

2024-12-18T15:46:00+03:00

россия

германия

европа

михаил шеремет

сара вагенкнехт

клаус эрнст

генеральная прокуратура рф

северный поток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал власти ФРГ инициировать вместе с Россией восстановление газопроводов "Северного потока". Ранее депутат бундестага от "Блока Сары Вагенкнехт" Клаус Эрнст заявил в соцсети X, что Берлин должен начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в Германию по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток — 2". "Германия нуждается в дешевых энергоресурсах, поэтому их властям пора положить конец навязанной извне русофобской политики и инициировать вместе с Россией восстановление газопроводов "Северного потока", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, в ФРГ постепенно приходит понимание, что их национальные интересы были попраны в угоду США, а народ обманут. "Германию стараются отправить на задворки Европы, отведя роль статистов, поэтому и были подорваны "Северные потоки", чтобы экономически пошатнуть и ослабить страну, лишив ее дешевых энергоресурсов", - сказал Шеремет. По его словам, залогом развития Германии и благосостояния ее народа являются дружественные и партнерские отношения с Россией. "Уверен, что немцы осознают свою ошибку последних лет и не позволят больше никому вбивать клин в российско-немецкие межгосударственные отношения", - сказал депутат. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241218/trebovanie-1989827031.html

https://ria.ru/20241126/peskov-1985771110.html

https://ria.ru/20241127/potok-1985952378.html

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россия, германия, европа, михаил шеремет, сара вагенкнехт, клаус эрнст, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2