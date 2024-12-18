https://ria.ru/20241218/gosduma-1989859219.html

Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов

Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов - РИА Новости, 18.12.2024

Госдума приняла проект о штрафах за продажу детям вейпов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T11:11:00+03:00

2024-12-18T11:11:00+03:00

2024-12-18T11:12:00+03:00

общество

вячеслав володин

никита чаплин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Законопроект был внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Проектом вносятся изменения в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями на граждан устанавливается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное совершение правонарушения, штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юридических лиц. За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей. Также предлагается увеличить штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. Согласно предлагаемым нормам, для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если такая маркировка обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей с конфискацией. Как отмечал Володин, принятых ранее решений недостаточно, и данный законопроект является важным шагом по наведению порядка в этой сфере. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет. "Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - сообщал председатель Госдумы. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснил РИА Новости, что изменения в законодательстве о никотинсодержащей продукции имеют важную цель - защиту здоровья граждан, введение более строгих мер и увеличение штрафов за продажу и распространение такой продукции является шагом к улучшению качества жизни и уменьшению тяжелых последствий для здоровья населения. "Мы все знаем, как никотинсодержащие продукты трактуются как привычные и безобидные, но, к сожалению, они несут за собой целый ряд негативных последствий. Исследования показали, что употребление табака и никотинсодержащей продукции ежегодно вызывает смерть более 8 миллионов человек по всему миру. В Российской Федерации каждый год из-за заболеваний, связанных с курением, умирают сотни человек. Это означает, что каждый день мы теряем наших сограждан", - отметил он. По мнению депутата, запретительные меры и увеличение штрафов направлены на то, чтобы поставить заслон на пути распространения и доступности этих продуктов, особенно для молодежи. Он добавил, что важно осознавать, что первое знакомство с никотином и табаком часто начинается в подростковом возрасте, что приводит к зависимости и множеству других проблем в будущем. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия") в свою очередь отметил, что в результате употребления "парилок" к 18 годам молодёжь часто обзаводится целым букетом проблем, которых могло не быть, если бы не вейпы. "Это и астма, и ХОБЛ, и отдалённые последствия в будущем вплоть до онкологии. При этом 72% курящих подростков сообщили, что без проблем приобретают вейпы, а продавцы при этом не интересовались возрастом или оформляли покупку, видя, что отпускают товар ребёнку. Если коммерсанты смеют поставить прибыль выше закона - закон и лишит их прибыли", - сообщил он РИА Новости.

https://ria.ru/20241217/gd-1989714583.html

https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html

https://ria.ru/20241217/rostov-1989714272.html

https://ria.ru/20241217/zakon-1989697818.html

https://ria.ru/20241217/alkogol-1989652228.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, никита чаплин