https://ria.ru/20241218/glava-1989814819.html

Глава GCERF назвал лагеря беженцев на северо-востоке Сирии угрозой

Глава GCERF назвал лагеря беженцев на северо-востоке Сирии угрозой - РИА Новости, 18.12.2024

Глава GCERF назвал лагеря беженцев на северо-востоке Сирии угрозой

Будущее лагерей беженцев с семьями джихадистов ИГ* на находящимся под контролем США северо-востоке Сирии представляет угрозу для глобальной безопасности, заявил РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:37:00+03:00

2024-12-18T03:37:00+03:00

2024-12-18T03:37:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Будущее лагерей беженцев с семьями джихадистов ИГ* на находящимся под контролем США северо-востоке Сирии представляет угрозу для глобальной безопасности, заявил РИА Новости глава Глобального фонда для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) против радикализации Халид Коссер. На северо-востоке Сирии – на территории, подконтрольной арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) и США, - располагается лагерь, в котором проживают, по разным данным, от 65 тысяч до 70 тысяч беженцев, преимущественно женщины и дети из семей боевиков ИГ*. Среди жителей лагеря, помимо сирийцев, есть граждане других стран. Курдские боевики не дают беженцам покинуть эти лагеря, которые, однако, официально не являются тюрьмами. "Мы находимся на пороге того, что эти лагеря создадут угрозу глобальной безопасности, если эти лагеря и тюрьмы будут просто разблокированы и эти люди исчезнут. Это трагедия, что мы не опустошили их. У нас было пять лет, сейчас там находится 40 тысяч человек, которые в основном являются потенциальными террористами, и они вот-вот могут быть освобождены. Вопрос о будущем того, что произойдет с этими лагерями, на мой взгляд, является центральным в сирийском вопросе", - сказал он. Коссер ожидает, что страны предпримут более активные действия, чтобы попытаться вернуть своих граждан быстрее, прежде чем они исчезнут из-за меняющейся политической ситуации в Сирии. Глобальный фонд для укрепления устойчивости сообществ (GCERF) - это международная организация, которая поддерживает инициативы на местном уровне, направленные на предотвращение экстремизма и насилия. Она предоставляет финансирование и содействует партнерству между правительствами, гражданским обществом и частным сектором для укрепления социальной сплоченности и устойчивости. Курдские формирования СДС, поддерживаемые силами США, на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)*, взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241207/palmira-1987920530.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988628322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, россия, башар асад, сирийские демократические силы, исламское государство*, алеппо