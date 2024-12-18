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ВС России выполнили все поставленные задачи в 2024 году, заявил Герасимов
ВС России выполнили все поставленные задачи в 2024 году, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2024
ВС России выполнили все поставленные задачи в 2024 году, заявил Герасимов
Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:22:00+03:00
2024-12-18T13:22:00+03:00
2024-12-18T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов."Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.Он уточнил, что идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений.При проведении спецоперации был накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск ПВО и других родов войск. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, подчеркнул Герасимов.Начальник Генштаба обратил внимание, что у российских войск есть чёткое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства."Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать. В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны", - добавил он.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425567.html
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россия, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность
ВС России выполнили все поставленные задачи в 2024 году, заявил Герасимов
Герасимов: ВС РФ выполнили все поставленные руководством страны задачи в 2024
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Вооруженные силы России выполнили в 2024 году все задачи, поставленные руководством страны, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены", - сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.
Он уточнил, что идет обновление вооружения и военной техники, растет уровень подготовки руководящего состава и подразделений.
При проведении спецоперации был накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск ПВО и других родов войск. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, подчеркнул Герасимов
.
Начальник Генштаба обратил внимание, что у российских войск есть чёткое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства.
"Мы знаем, что необходимо делать и какие задачи предстоит решать. В дальнейшем продолжим работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны", - добавил он.