https://ria.ru/20241218/gaz-1989831125.html

В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме

В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме - РИА Новости, 18.12.2024

В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме

Девятилетний мальчик, пострадавший вместе с мамой от взрыва газа в Алтайском крае, скончался в больнице, рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T08:48:00+03:00

2024-12-18T08:48:00+03:00

2024-12-18T08:48:00+03:00

происшествия

алтайский край

бийск

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БАРНАУЛ, 18 дек – РИА Новости. Девятилетний мальчик, пострадавший вместе с мамой от взрыва газа в Алтайском крае, скончался в больнице, рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. "К сожалению, не смотря на старания команды медицинских работников Центра термических поражений, ребенка спасти не удалось", - отметили в минздраве. Ранее в региональном управлении СК РФ сообщили, что в четверг в Бийске в частном доме взорвался баллон с газом, пострадали 48-летняя женщина и ее девятилетний сын. Состояние женщины оценивали как тяжелое. Предварительно установлено, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело в рамках пункта "в" части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

алтайский край

бийск

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происшествия, алтайский край, бийск