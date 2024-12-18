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В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме
В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме - РИА Новости, 18.12.2024
В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме
Девятилетний мальчик, пострадавший вместе с мамой от взрыва газа в Алтайском крае, скончался в больнице, рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:48:00+03:00
2024-12-18T08:48:00+03:00
2024-12-18T08:48:00+03:00
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БАРНАУЛ, 18 дек – РИА Новости. Девятилетний мальчик, пострадавший вместе с мамой от взрыва газа в Алтайском крае, скончался в больнице, рассказали РИА Новости в региональном Минздраве. "К сожалению, не смотря на старания команды медицинских работников Центра термических поражений, ребенка спасти не удалось", - отметили в минздраве. Ранее в региональном управлении СК РФ сообщили, что в четверг в Бийске в частном доме взорвался баллон с газом, пострадали 48-летняя женщина и ее девятилетний сын. Состояние женщины оценивали как тяжелое. Предварительно установлено, что баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело в рамках пункта "в" части 2 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, алтайский край, бийск
Происшествия, Алтайский край, Бийск
В Алтайском крае умер ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме
На Алтае пострадавший при взрыве газа девятилетний мальчик умер в больнице