Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/fsb-1989838241.html
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте - РИА Новости, 18.12.2024
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, будут найдены и понесут... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:42:00+03:00
2024-12-18T09:42:00+03:00
россия
украина
москва
игорь кириллов
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989624996_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_622dd8a21f24206dfcdd2613afbdce5b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, будут найдены и понесут наказание, заявили в центре общественных связей ФСБ РФ. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989624996_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d65d408051f988ed42e4f6e2a6bac3a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, игорь кириллов, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Украина, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте

ФСБ: причастные к теракту в Москве сотрудники спецслужб Украины будут наказаны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, будут найдены и понесут наказание, заявили в центре общественных связей ФСБ РФ.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
МИД обвинил замалчивающих убийство генерала Кириллова в соучастии
17 декабря, 21:35
 
РоссияУкраинаМоскваИгорь КирилловВойска РХБЗФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала