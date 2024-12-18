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ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте - РИА Новости, 18.12.2024
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, будут найдены и понесут... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:42:00+03:00
2024-12-18T09:42:00+03:00
2024-12-18T09:42:00+03:00
россия
украина
москва
игорь кириллов
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, будут найдены и понесут наказание, заявили в центре общественных связей ФСБ РФ. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Позже в ФСБ сообщили, что задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта - гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. "Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241217/zakharova-1989796233.html
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россия, украина, москва, игорь кириллов, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Украина, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
ФСБ пообещала найти причастных к теракту на Рязанском проспекте
ФСБ: причастные к теракту в Москве сотрудники спецслужб Украины будут наказаны