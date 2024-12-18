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Генштаб рассказал о наступлении по всему фронту - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 18.12.2024 (обновлено: 14:20 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/front-1989900032.html
Генштаб рассказал о наступлении по всему фронту
Генштаб рассказал о наступлении по всему фронту - РИА Новости, 18.12.2024
Генштаб рассказал о наступлении по всему фронту
Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине, заявил начальник Генштаба Валерий РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T13:28:00+03:00
2024-12-18T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе."Несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту", — сказал он. В 2024 году российская армия освободила более 190 населенных пунктов и заняла около 4,5 тысячи квадратных километров территории. С начала СВО противник потерял около миллиона человек убитыми и ранеными, 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня.Герасимов также сообщил, что помощь Киеву на 350 миллиардов долларов оказали более 30 стран, при этом наиболее значительный вклад внесли США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военных.Начальник Генштаба напомнил, что в ответ на успехи России киевский режим в начале августа совершил террористическую атаку на Курскую область. Целью провокации он назвал информационный эффект для западных спонсоров. По словам Герасимова, Киев хотел оттянуть резервы российских войск из Донбасса, но этого не произошло. "Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории", — сказал он.Сейчас ВС России продолжают выдавливать ВСУ и иностранных наемников из занятых населенных пунктов, заключил Герасимов.
https://ria.ru/20241218/medvedchuk-1989840413.html
https://ria.ru/20241218/berletik-1989828859.html
россия
киев
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россия, киев, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Генштаб рассказал о наступлении по всему фронту

Глава Генштаба Герасимов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия владеет инициативой и наступает по всему фронту в ходе специальной военной операции, несмотря на помощь Запада Украине, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
"Несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту", — сказал он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Вчера, 10:01
В 2024 году российская армия освободила более 190 населенных пунктов и заняла около 4,5 тысячи квадратных километров территории.
С начала СВО противник потерял около миллиона человек убитыми и ранеными, 20 тысяч танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, а также более 1500 пусковых установок систем залпового огня.
Герасимов также сообщил, что помощь Киеву на 350 миллиардов долларов оказали более 30 стран, при этом наиболее значительный вклад внесли США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военных.
Начальник Генштаба напомнил, что в ответ на успехи России киевский режим в начале августа совершил террористическую атаку на Курскую область. Целью провокации он назвал информационный эффект для западных спонсоров. По словам Герасимова, Киев хотел оттянуть резервы российских войск из Донбасса, но этого не произошло.
"Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории", — сказал он.
Сейчас ВС России продолжают выдавливать ВСУ и иностранных наемников из занятых населенных пунктов, заключил Герасимов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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