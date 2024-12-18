https://ria.ru/20241218/fosagro-1989834378.html

"ФосАгро" досрочно достигло ключевых целей Стратегии развития-2025

"ФосАгро" досрочно достигло ключевых целей Стратегии развития-2025 - РИА Новости, 18.12.2024

"ФосАгро" досрочно достигло ключевых целей Стратегии развития-2025

Совет директоров ПАО "ФосАгро" отметил досрочное достижение компанией ключевых целей Стратегии развития-2025, обсудив итоги инвестиционной деятельности Общества РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:13:00+03:00

2024-12-18T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет директоров ПАО "ФосАгро" отметил досрочное достижение компанией ключевых целей Стратегии развития-2025, обсудив итоги инвестиционной деятельности Общества в уходящем году, сообщает пресс-служба компании. "В 2019-2024 годах "ФосАгро" инвестировала в развитие более 330 миллиардов рублей, значительно перевыполнив целевой показатель (250 миллиардов рублей капвложений до 2025 года включительно)", - приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова. Он добавил, что результатом стала досрочная реализация в 2024 году ключевых целей Стратегии развития "ФосАгро" до конца 2025 года. Так, ожидается, что по итогам 2024 года будут выпущены рекордные более 11,7 миллиона тонн готовой продукции (цель Стратегии-2025 - 11,5 миллиона тонн). Количество производимых "ФосАгро" марок удобрений достигло в 2024 году 58 (цель Стратегии-2025 – 39). Компания поддерживает высокий уровень обеспеченности собственными ресурсами. Ожидается, что выпуск аммиака по итогам года составит почти 2 миллиона тонн (цель Стратегии-2025 – 1,9 миллиона тонн), производство серной кислоты превысит 8,5 миллиона тонн (цель Стратегии-2025 – около 7,8 миллиона тонн). Кроме того, ожидается, что поставки "ФосАгро" на стратегически приоритетный внутренний рынок превысят по итогам 2024 года 3,3 миллиона тонн (цель Стратегии-2025 – 3 миллиона тонн). Единовременная мощность баз крупнейшей в России сети дистрибуции "ФосАгро-Регион" в 2024 году превысила 1 миллион тонн (цель Стратегии-2025 – 650 тыс. тонн). Также "ФосАгро" нарастила в 2024 году мощности хранения жидких комплексных удобрений до более 100 тысяч тонн (цель Стратегии-2025 – 62 тысячи тонн). Количество центров дистрибуции "ФосАгро" в России в 2024 году достигло 37 (цель Стратегии-2025 – 35). Стабильно растет показатель удовлетворенности и лояльности сотрудников, который по итогам общекорпоративных опросов в 2024 году достиг 76% (цель Стратегии-2025 – 65%). По его словам, в 2024 году на развитие компании были направлены рекордные 75 миллиардов рублей. Закончена реализация ряда ключевых инвестиционных проектов Стратегии-2025. В Череповце и Волхове увеличена переработка апатитового концентрата суммарно почти на 400 тысяч тонн. На Балаковском комплексе был освоен выпуск диаммонийфосфата, выполнен проект по увеличению выпуска кормового монокальцийфосфата на 100 тысяч тонн в год. "Выведена на проектную мощность сернокислотная установка СК-20 с приростом выработки серной кислоты на 350 тысяч тонн в год. В результате производство серной кислоты на предприятии выросло на 13% - до почти 3 миллионов тонн в год. В 2024 году мы ввели в эксплуатацию добычной горизонт +10 метров Кировского рудника. Начинаем отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника", - сказал Рыбников. Он добавил, что продолжается реализация на Череповецком комплексе проекта по увеличению мощности цеха фторида алюминия с текущих 75 тысяч тонн до 79 тысяч тонн в год. Поставки фтористого алюминия, который применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия, будут увеличены уже в 2025 году. В Балакове активно идет третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK и наращиванием валового объема производства. По итогам завершения проекта производство на балаковском заводе прирастет почти на 1 миллион тонн и там будет производиться 3,5 миллиона тонн удобрений, востребованных российскими аграриями. "Активно идет возведение сернокислотной установки СК-20/1. Проект будет завершен во второй половине 2025 года и обеспечит прирост выработки серной кислоты на 750 тысяч тонн в год. В следующем году также планируется завершить проекты по строительству в Балакове установки конверсии фосфогипса и развитию собственной генерации электроэнергии с увеличением её мощности в 1,5 раза - на 187 миллионов квт-ч в год", - сказал Рыбников. По его словам, в Кировске активно ведется строительство нового рудника для разработки месторождения "Плато Расвумчорр". Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 миллиардов рублей. На развитие Восточного рудника до 2035 года планируется направить свыше 33 миллиардов рублей в суммарном объеме. Данные проекты станут частью перспективной Стратегии развития "ФосАгро" до 2030 года, которая будет представлена на рассмотрение Совета директоров во втором квартале 2025 года. Отмечается, что в ходе заседания Совет директоров одобрил бюджет на следующий год, который подтверждает приверженность компании долгосрочному курсу развития. Также была заслушана информация о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО "ФосАгро". Было отмечено, что в 2024 году компании удалось избежать смертельных случаев производственного травматизма. Совет директоров утвердил план работы и бюджет дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2025 год, а также заявление о прозрачности в отношении закона Великобритании "О современном рабстве" в новой редакции.

https://ria.ru/20241209/pochva-1988199118.html

https://ria.ru/20241021/granty-1979211267.html

https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фосагро, череповец, волхов