Лидеры ЕС и Западных Балкан проведут саммит в Брюсселе
Главы стран ЕС и Западных Балкан обсудят вопросы интеграции и Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Главы государств и правительств стран Евросоюза и Западных Балкан проведут саммит в среду в Брюсселе, на котором обсудят вопросы интеграции, экономического сотрудничества, а также украинский кризис и его влияние на регион.
"Эта встреча даст возможность продолжить динамику развития стратегического партнерства ЕС и Западных Балкан, в том числе путей развития такого партнерства и продвижения к общему будущему в рамках Европейского союза", - говорится в сообщении пресс-службы Евросовета в преддверии саммита.
В документе отмечается, что Брюссель "твердо намерен содействовать сближению партнеров из Западных Балкан в рамках процесса их интеграции ЕС".
Другими заявленными темами станут борьба с нелегальной миграцией, украинский кризис и его экономические последствия, энергетика и общая политика в сфере безопасности.
Как ожидается, по итогам саммита будет опубликовано совместное заявление.
Ранее ряд лидеров стран региона, получивших статус кандидата в ЕС, критиковали Брюссель за слишком медленный процесс интеграции и отсутствие четких перспектив по срокам вступления.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го, Албания - c 2014. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.