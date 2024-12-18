https://ria.ru/20241218/evrosoyuz-1989807035.html

Лидеры ЕС и Западных Балкан проведут саммит в Брюсселе

Лидеры ЕС и Западных Балкан проведут саммит в Брюсселе - РИА Новости, 18.12.2024

Лидеры ЕС и Западных Балкан проведут саммит в Брюсселе

Главы государств и правительств стран Евросоюза и Западных Балкан проведут саммит в среду в Брюсселе, на котором обсудят вопросы интеграции, экономического... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T00:44:00+03:00

2024-12-18T00:44:00+03:00

2024-12-18T00:44:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Главы государств и правительств стран Евросоюза и Западных Балкан проведут саммит в среду в Брюсселе, на котором обсудят вопросы интеграции, экономического сотрудничества, а также украинский кризис и его влияние на регион. "Эта встреча даст возможность продолжить динамику развития стратегического партнерства ЕС и Западных Балкан, в том числе путей развития такого партнерства и продвижения к общему будущему в рамках Европейского союза", - говорится в сообщении пресс-службы Евросовета в преддверии саммита. В документе отмечается, что Брюссель "твердо намерен содействовать сближению партнеров из Западных Балкан в рамках процесса их интеграции ЕС". Другими заявленными темами станут борьба с нелегальной миграцией, украинский кризис и его экономические последствия, энергетика и общая политика в сфере безопасности. Как ожидается, по итогам саммита будет опубликовано совместное заявление. Ранее ряд лидеров стран региона, получивших статус кандидата в ЕС, критиковали Брюссель за слишком медленный процесс интеграции и отсутствие четких перспектив по срокам вступления. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го, Албания - c 2014. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество. Также в декабре статус кандидата в ЕС получила и Грузия, но контакты по этому вопросу с ЕС были приостановлены.

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https://ria.ru/20241217/evrosoyuz-1989689936.html

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, турция, северная македония, евросоюз, евросовет