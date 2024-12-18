https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
Почему Европа не остановится
Почему Европа не остановится - РИА Новости, 18.12.2024
Почему Европа не остановится
Все причастные наблюдают не уникальную для мировой истории, но все же нечастую ситуацию, когда перспектива прекращения большой войны и возвращения к мирной... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:00:00+03:00
2024-12-18T08:00:00+03:00
2024-12-18T08:00:00+03:00
аналитика
евросоюз
россия
европа
украина
дональд трамп
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Все причастные наблюдают не уникальную для мировой истории, но все же нечастую ситуацию, когда перспектива прекращения большой войны и возвращения к мирной жизни вызывает стон и скрежет зубовный на континенте, в центре которого эта война идет. Обещания Трампа повернуть украинский конфликт в мирное русло сразу после инаугурации воспринимаются как обещания в США. В Европе — как угроза. Старый Свет с самого начала эмоционально был вовлечен в прокси-войну с Россией на Украине несравненно больше, чем Новый. Это Европа сразу после 24 февраля 2022 года фонтанировала идеями принять Украину в ЕС, пока она еще существует, закрыть небо над Украиной, ввести туда натовские войска, предоставить украинской авиации европейские аэродромы. Америка в своей борьбе с Москвой и при Байдене была куда более рациональна и хладнокровна.То же и сегодня, когда украинская игра вступила в фазу эндшпиля. Команда Трампа вполне хладнокровно и цинично рассуждает о том, как выгодно было бы отстегнуть от Америки токсичный украинский актив и переложить всю ношу борьбы с Россией на Европу. В Европе это вызывает горький плач — но не потому, что придется бороться с Россией, а потому, что придется это делать без помощи США. О том, что с Россией можно не бороться, а принять ее как суверенную страну и сотрудничать с ней на равных, в Брюсселе, Лондоне, Париже или Берлине и речи быть не может. Ломать Россию через колено — это панъевропейский элитный консенсус.Почему? А вы посмотрите на Россию не российскими, а их глазами. Возможно, главная ошибка нашего политического, научного, дипломатического сообщества в том, что оно этого не делало и потому десятилетиями продвигало заведомо завиральную для европейцев идею "Большой Европы — от Лиссабона до Владивостока". Парадокс: либеральная проевропейская идея оказалась несостоятельной в силу того, что ее российскими создателями двигал врожденный патриотизм. Он же, если угодно, великодержавный шовинизм. Они исходили из само собой разумеющегося для них факта, что Россия — великая страна. И на этом основании сможет создать устойчивую международную конструкцию с другими великими державами Европы.Но, с точки зрения самой Европы, Россия не великая страна. Россия — историческая периферия Европы. Она — сырьевой придаток. Столетиями посылала на Запад сырье — от пеньки и пушнины до нефти и газа — и получала взамен технологии, предметы роскоши, идеи, образование. "Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по Балтическим волнам за лес и сало возит к нам".С точки зрения многовекового западно-европейского опыта Россия — это полуколония, которая раз за разом доставляет большие неприятности в силу трагического отсутствия над ней политического контроля. Петр Великий встроил Россию в капитализм Нового времени, в экономическую систему Единой Европы, но сохранил и укрепил ее обороноспособность, суверенитет и самостоятельность. И это беда.Речь о мышлении элит именно Западной — Старой Европы. В глазах Восточной Европы Россия — просто кровожадная империя, которая раз в сто лет ее пожирает. Но для Англии или Франции Россия — это и есть Восточная Европа. Самый большой осколок провалившегося социалистического проекта — из отсталых по жизни, а теперь еще и проигравших холодную войну и зашедших в тупик исторического развития, которые теперь должны слушать и молчать, молчать и слушать. Та же Польша, только проблем с русскими на порядок больше, потому что у них на порядок больше земли, ресурсов и вооружений. Но если поляков Брюсселю, как бы он с ними ни мучился, все же удается держать в узде, то рано или поздно получится обуздать и русских.Такой картине мира в принципе неприемлема мысль, что с Россией можно разговаривать на равных и договариваться. При этом и махнуть на Россию рукой европейские политики, в отличие от американцев, не могут. Экономическая система Европы, в которую интегрировал свою страну Петр, действует до сих пор, и Россия для нее все так же необходима.Для европейского истеблишмента в равной степени невозможно как вообще забыть про Россию с ее ресурсами, так и пересмотреть свое отношение к ней. Поэтому они будут ломать Россию через колено. До тех пор, пока не сломаются сами.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989509660.html
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https://ria.ru/20241216/niderlandy-1989422507.html
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989416576.html
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Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
аналитика, евросоюз, россия, европа, украина, дональд трамп
Аналитика, Евросоюз, Россия, Европа, Украина, Дональд Трамп
Все причастные наблюдают не уникальную для мировой истории, но все же нечастую ситуацию, когда перспектива прекращения большой войны и возвращения к мирной жизни вызывает стон и скрежет зубовный на континенте, в центре которого эта война идет. Обещания Трампа повернуть украинский конфликт в мирное русло сразу после инаугурации воспринимаются как обещания в США. В Европе — как угроза.
Старый Свет с самого начала эмоционально был вовлечен в прокси-войну с Россией на Украине несравненно больше, чем Новый. Это Европа сразу после 24 февраля 2022 года фонтанировала идеями принять Украину в ЕС, пока она еще существует, закрыть небо над Украиной, ввести туда натовские войска, предоставить украинской авиации европейские аэродромы. Америка в своей борьбе с Москвой и при Байдене была куда более рациональна и хладнокровна.
То же и сегодня, когда украинская игра вступила в фазу эндшпиля. Команда Трампа вполне хладнокровно и цинично рассуждает о том, как выгодно было бы отстегнуть от Америки токсичный украинский актив и переложить всю ношу борьбы с Россией на Европу. В Европе это вызывает горький плач — но не потому, что придется бороться с Россией, а потому, что придется это делать без помощи США
. О том, что с Россией можно не бороться, а принять ее как суверенную страну и сотрудничать с ней на равных, в Брюсселе, Лондоне, Париже или Берлине и речи быть не может. Ломать Россию через колено — это панъевропейский элитный консенсус.
Почему? А вы посмотрите на Россию не российскими, а их глазами. Возможно, главная ошибка нашего политического, научного, дипломатического сообщества в том, что оно этого не делало и потому десятилетиями продвигало заведомо завиральную для европейцев идею "Большой Европы — от Лиссабона до Владивостока". Парадокс: либеральная проевропейская идея оказалась несостоятельной в силу того, что ее российскими создателями двигал врожденный патриотизм. Он же, если угодно, великодержавный шовинизм. Они исходили из само собой разумеющегося для них факта, что Россия — великая страна. И на этом основании сможет создать устойчивую международную конструкцию с другими великими державами Европы.
Но, с точки зрения самой Европы, Россия не великая страна. Россия — историческая периферия Европы. Она — сырьевой придаток. Столетиями посылала на Запад сырье — от пеньки и пушнины до нефти и газа — и получала взамен технологии, предметы роскоши, идеи, образование. "Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по Балтическим волнам за лес и сало возит к нам".
С точки зрения многовекового западно-европейского опыта Россия — это полуколония, которая раз за разом доставляет большие неприятности в силу трагического отсутствия над ней политического контроля. Петр Великий встроил Россию в капитализм Нового времени, в экономическую систему Единой Европы, но сохранил и укрепил ее обороноспособность, суверенитет и самостоятельность. И это беда.
Речь о мышлении элит именно Западной — Старой Европы. В глазах Восточной Европы
Россия — просто кровожадная империя, которая раз в сто лет ее пожирает. Но для Англии
или Франции
Россия — это и есть Восточная Европа. Самый большой осколок провалившегося социалистического проекта — из отсталых по жизни, а теперь еще и проигравших холодную войну и зашедших в тупик исторического развития, которые теперь должны слушать и молчать, молчать и слушать. Та же Польша
, только проблем с русскими на порядок больше, потому что у них на порядок больше земли, ресурсов и вооружений. Но если поляков Брюсселю, как бы он с ними ни мучился, все же удается держать в узде, то рано или поздно получится обуздать и русских.
Такой картине мира в принципе неприемлема мысль, что с Россией можно разговаривать на равных и договариваться. При этом и махнуть на Россию рукой европейские политики, в отличие от американцев, не могут. Экономическая система Европы, в которую интегрировал свою страну Петр, действует до сих пор, и Россия для нее все так же необходима.
Для европейского истеблишмента в равной степени невозможно как вообще забыть про Россию с ее ресурсами, так и пересмотреть свое отношение к ней. Поэтому они будут ломать Россию через колено. До тех пор, пока не сломаются сами.