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ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции - РИА Новости, 18.12.2024
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23:20 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/es-1990015191.html
ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции
ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции - РИА Новости, 18.12.2024
ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции
ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T23:20:00+03:00
2024-12-18T23:20:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, а также активнее снижать зависимость от энергетических ресурсов из России, говорится в декларации, принятой странами ЕС по итогам встречи в верхах. "Геополитический контекст требует от нас единства и солидарности в поддержке Украины и защите основанного на правилах миропорядка… В этой связи мы приветствуем тех западнобалканских партнеров, которые полностью присоединились к внешней политике ЕС и политике в области безопасности, призываем тех, кто это еще не сделал, последовать их примеру. Мы также подчеркиваем важность полной реализации и соблюдения ограничительных мер и предотвращения их обхода", - указывается в документе. Там также отмечается, что "партнеры из числа стран Западных Балкан должны использовать механизм ЕС для совместных закупок газа и СПГ, чтобы снизить свою зависимость от российского газа".
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брюссель, россия, украина, евросоюз, в мире
Брюссель, Россия, Украина, Евросоюз, В мире
ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции

ЕС призвал балканские страны соблюдать санкции и снижать энергозависимость от РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, а также активнее снижать зависимость от энергетических ресурсов из России, говорится в декларации, принятой странами ЕС по итогам встречи в верхах.
"Геополитический контекст требует от нас единства и солидарности в поддержке Украины и защите основанного на правилах миропорядка… В этой связи мы приветствуем тех западнобалканских партнеров, которые полностью присоединились к внешней политике ЕС и политике в области безопасности, призываем тех, кто это еще не сделал, последовать их примеру. Мы также подчеркиваем важность полной реализации и соблюдения ограничительных мер и предотвращения их обхода", - указывается в документе.
Там также отмечается, что "партнеры из числа стран Западных Балкан должны использовать механизм ЕС для совместных закупок газа и СПГ, чтобы снизить свою зависимость от российского газа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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