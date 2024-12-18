https://ria.ru/20241218/es-1990015191.html

ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции

ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции - РИА Новости, 18.12.2024

ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции

ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T23:20:00+03:00

2024-12-18T23:20:00+03:00

2024-12-18T23:20:00+03:00

брюссель

россия

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евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, а также активнее снижать зависимость от энергетических ресурсов из России, говорится в декларации, принятой странами ЕС по итогам встречи в верхах. "Геополитический контекст требует от нас единства и солидарности в поддержке Украины и защите основанного на правилах миропорядка… В этой связи мы приветствуем тех западнобалканских партнеров, которые полностью присоединились к внешней политике ЕС и политике в области безопасности, призываем тех, кто это еще не сделал, последовать их примеру. Мы также подчеркиваем важность полной реализации и соблюдения ограничительных мер и предотвращения их обхода", - указывается в документе. Там также отмечается, что "партнеры из числа стран Западных Балкан должны использовать механизм ЕС для совместных закупок газа и СПГ, чтобы снизить свою зависимость от российского газа".

https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

брюссель

россия

украина

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брюссель, россия, украина, евросоюз, в мире