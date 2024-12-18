ЕС призвал Западные Балканы соблюдать санкции
ЕС призвал балканские страны соблюдать санкции и снижать энергозависимость от РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС по итогам саммита со странами Западных Балкан призвал регион более активно присоединяться к внешней политике Евросоюза, соблюдать вводимые Брюсселем санкции, а также активнее снижать зависимость от энергетических ресурсов из России, говорится в декларации, принятой странами ЕС по итогам встречи в верхах.
"Геополитический контекст требует от нас единства и солидарности в поддержке Украины и защите основанного на правилах миропорядка… В этой связи мы приветствуем тех западнобалканских партнеров, которые полностью присоединились к внешней политике ЕС и политике в области безопасности, призываем тех, кто это еще не сделал, последовать их примеру. Мы также подчеркиваем важность полной реализации и соблюдения ограничительных мер и предотвращения их обхода", - указывается в документе.
Там также отмечается, что "партнеры из числа стран Западных Балкан должны использовать механизм ЕС для совместных закупок газа и СПГ, чтобы снизить свою зависимость от российского газа".
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