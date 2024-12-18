https://ria.ru/20241218/eksperty-1989982941.html

Эксперты: женские кадры поддержат целлюлозно-бумажную промышленность

Эксперты: женские кадры поддержат целлюлозно-бумажную промышленность - РИА Новости, 18.12.2024

Эксперты: женские кадры поддержат целлюлозно-бумажную промышленность

В условиях кадрового голода активное привлечение женщин поможет обеспечить рост и развитие российской целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), считают... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T19:29:00+03:00

2024-12-18T19:29:00+03:00

2024-12-18T20:02:00+03:00

россия

экономика

гузелия имаева

олег бочаров (политик)

галина карелова

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В условиях кадрового голода активное привлечение женщин поможет обеспечить рост и развитие российской целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), считают эксперты, выступившие в ходе выездной сессии Евразийского женского форума (ЕЖФ) в Международном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".Открывая мероприятие, генеральный директор Аналитического центра НАФИ, координатор проекта Совета ЕЖФ "Женщины в целлюлозно-бумажной промышленности" Гузелия Имаева отметила, что ЦБП, являясь стратегически важным сектором экономики страны, испытывает острый дефицит кадров."Анализ текущих данных по кадровому обеспечению лесопромышленного комплекса, особенно в целлюлозно-бумажной отрасли, показывает, что уровень обеспеченности квалифицированными специалистами не превышает 65%", - уточнила эксперт.Она также обнародовала результаты социологического исследования, согласно которым более 80% жителей России почти ничего не знают о ЦБП, не представляют, где находятся предприятия, какие там условия труда и какие профессии сегодня востребованы."Нам есть, над чем работать, чтобы повышать привлекательность отрасли, чтобы туда приходили молодые специалисты, в том числе специалисты-женщины, потому что на сегодняшний день доля женщин в отрасли составляет 25-30%, а их профессиональная занятость сосредоточена преимущественно в узких сегментах, таких как лабораторный контроль и экологические службы", - пояснила Имаева.В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, рассказал о Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, в рамках которой в целлюлозно-бумажной промышленности должно быть создано около 27 тысяч новых рабочих мест. Он отметил рост производства в ЦБП, а также внедрение новых технологий, которые требуют квалифицированных кадров, в том числе – для лабораторий, где "специфика требует высшего образования и предельной аккуратности сотрудников"."Это серьезный спрос на рабочую силу, причем требования к качеству кадров значимо растут. В любом сегменте ЦБП сегодня присутствуют высокие технологии, и человеческий ресурс, связанный с этими технологиями, точно будет востребован. Так что, дорогие, умные и красивые женщины, отрасль вас очень ждет", - заключил замминистра.Евразийский женский форум. Проект для ЦБПВ ходе мероприятия выступила председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, которая рассказала о целях и задачах нового проекта, касающегося роли женщин в ЦБП."Главная задача – информировать женщин о деятельности отрасли, ее перспективах, о возможностях профессионального роста и получения профессии. Запрос женщин-лидеров отрасли - максимально мотивировать не только женщин, но и вообще молодых людей для работы в ЦБП. А если женщины за что берутся, это точно будет выполнено", - сказала глава Совета ЕЖФ.Она указала также на важность в рамках женской повестки внедрения в отрасли экологических технологий на предприятиях, а также развития корпоративных социальных программ, включая поддержку материнства и формирование крепких семей.В свою очередь, координатор проекта Совета ЕЖФ "Женщины в ЦБП", член совета директоров АО "Архангельский ЦБК" Ирина Галахова отметила, что проект ориентирован на создание активного, профессионального отраслевого женского сообщества."Основное направление - это кадровое обеспечение. На сегодня этот вопрос стоит очень остро, и нам необходимо привлечь в отрасль женщин-специалистов. Здесь у нас есть идея, которую мы намерены реализовать в начале года - это создание единой биржи труда, где специалисты отрасли могли бы видеть, какие специальности и на каких предприятиях требуются", - указала эксперт.При этом важны создание позитивного имиджа отрасли и популяризация профессий ЦБП среди женщин, что сможет сломать стереотипы о неженских профессиях."Среди социальных проектов мы хотели бы предложить введение гибридного или гибкого графика работы, в основном для женщин-матерей. И очень большой блок хотелось бы посвятить здравоохранению: это и диспансеризация, и приоритетное выделение путевок для лечения (в том числе – для многодетных женщин), создание условий для занятий спортом и многое другое", - рассказала о планах проекта Галахова.В целом, по ее словам, работа проекта не только укрепит позиции женщин в отрасли, но и сделает ЦБП более эффективной, социально и экологически ответственной, что соответствует стратегическим целям устойчивого развития экономики России.Тренды отраслиКоординатор проекта Совета ЕЖФ "Женщины в легкой промышленности", директор проектов департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева рассказала о последних трендах отрасли."Сегодня в отрасли продолжается трансформация, меняется мировой спрос, очень сильно меняется потребительское поведение, и Сбербанк очень четко отслеживает все тренды, основные из которых - курс на импортозамещение, локализация и увеличение глубины переработки сырья внутри страны", - сказала Сбитнева.Спикер отметила, что все крупные российские компании сейчас активно формируют региональные кластеры по глубокой переработке лесной продукции. И здесь очень важен вклад женщин в создание инновационных продуктов. Так, только за последнее время в одном из крупнейших федеральных отраслевых вузов было разработано порядка 20 патентов, которые теперь должны быть реализованы в бизнесе.Сбитнева также указала, что пять из шести проектов национального проекта "Экологическое благополучие" относятся к ЦБП. "Это большое, серьезное производство, важное для экономики страны, и особое внимание необходимо уделять экологии. И большинство наших крупных игроков уже перевыполняют задачу, которую поставил президент по снижению негативного воздействия на экологию", - отметила эксперт.Она напомнила, что продукция ЦБП относится к "зеленым" технологиям, и современные методы переработки древесины, применяемые предприятиями, базируются на принципах биорефайнинга, которые предполагают полную переработку сырья в товарную продукцию.Непростая ситуация, по словам эксперта, наблюдается в развитии отечественного машиностроения для ЦБП. И эту задачу необходимо решать совместно предприятиям, отраслям, ученым и машиностроителям. "Государство очень активно через программы импортозамещения и стимулирования НИОКР поддерживает такие проекты. Поэтому я уверена, что в ЦБП серьезно изменится подход к созданию внутреннего машиностроения", - отметила Сбитнева.Она также указала, что разработка новых материалов и аддитивные технологии открывают перспективы для создания высокотехнологичных продуктов, которые будут пользоваться серьезным спросом и на экспортных рынках."Необходимо открыть единую национальную лабораторию по созданию новых видов бумаг, новых видов целлюлозы и новых видов продуктов будущего спроса. И здесь не могу не отметить наших прекрасных женщин-ученых, которые вносят серьезный вклад в развитие отечественного машиностроения и активно реализуют импортозамещение. Так что у нас уже есть возможность показать результаты работы", - отметила эксперт.Она добавила, что проект "Женщины в ЦБП" – это прекрасная платформа для формирования единых целей и задач, чтобы отрасль стала "самой экологичной, самой передовой и инновационной"."Я уверена, что конкуренция в глобальном масштабе за ресурсы, рынки и таланты в бумажной промышленности будет интенсивно нарастать. Поэтому мы должны быть в передовиках и должны возглавлять это движение", - резюмировала представитель Сбербанка.

https://ria.ru/20241212/mid-1988831472.html

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россия, экономика, гузелия имаева, олег бочаров (политик), галина карелова, сбербанк россии