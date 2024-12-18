https://ria.ru/20241218/efimov-1989883875.html
Ефимов: в Москве отменили повышенные платежи для коммерческих объектов
Ефимов: в Москве отменили повышенные платежи для коммерческих объектов - РИА Новости, 18.12.2024
Ефимов: в Москве отменили повышенные платежи для коммерческих объектов
Московским инвесторам теперь не нужно вносить повышенный инвестиционный платеж при строительстве коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:05:00+03:00
2024-12-18T16:05:00+03:00
2024-12-18T16:05:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московским инвесторам теперь не нужно вносить повышенный инвестиционный платеж при строительстве коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."До принятия нововведений в первый год аренды земельного участка для строительства или реконструкции коммерческих объектов инвесторы вносили дополнительный повышенный платеж, размер которого зависел от площади здания. В 2019 году он был отменен за пределами Третьего транспортного кольца, а в 2024-м льгота распространилась на территорию всей столицы. Исключение составляют жилые проекты и гостиницы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что отмена платежей позволит сократить расходы на строительство объектов, способствующих развитию инфраструктуры города. Также это поможет созданию рабочих мест для граждан.В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что в 2019 году платеж отменили для инвесторов, которые возводят коммерческую недвижимость за пределами Третьего транспортного кольца. С того момента возможностью воспользовались инвесторы, реализующие около 100 проектов.Внутри Третьего транспортного кольца с апреля 2024 года мерой поддержки воспользовались шесть инвесторов, добавляется в пресс-релизе. Они реализуют проекты по реставрации и приспособлению для современного применения исторических зданий. Кроме того, девелоперы возводят новые офисные здания. Их общая площадь составляет около 26,7 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20241218/efimov-1989767547.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московским инвесторам теперь не нужно вносить повышенный инвестиционный платеж при строительстве коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"До принятия нововведений в первый год аренды земельного участка для строительства или реконструкции коммерческих объектов инвесторы вносили дополнительный повышенный платеж, размер которого зависел от площади здания. В 2019 году он был отменен за пределами Третьего транспортного кольца, а в 2024-м льгота распространилась на территорию всей столицы. Исключение составляют жилые проекты и гостиницы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что отмена платежей позволит сократить расходы на строительство объектов, способствующих развитию инфраструктуры города. Также это поможет созданию рабочих мест для граждан.
В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что в 2019 году платеж отменили для инвесторов, которые возводят коммерческую недвижимость за пределами Третьего транспортного кольца. С того момента возможностью воспользовались инвесторы, реализующие около 100 проектов.
Внутри Третьего транспортного кольца с апреля 2024 года мерой поддержки воспользовались шесть инвесторов, добавляется в пресс-релизе. Они реализуют проекты по реставрации и приспособлению для современного применения исторических зданий. Кроме того, девелоперы возводят новые офисные здания. Их общая площадь составляет около 26,7 тысячи квадратных метров.