https://ria.ru/20241218/efimov-1989767547.html

Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья

Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 18.12.2024

Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья

В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 18.12.2024

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градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Ежегодно в округах строят около 2 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Так, с начала 2024-го в ТиНАО ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, построено более 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В нем указывается, что жилье в Новой Москве характеризуется наличием закрытых от автомобилей дворов с детскими и спортивными площадками. Входные группы, как правило, расположены на уровне земли, холлы на первом этаже оснащаются видеокамерами. При этом в квартирах зачастую застройщик выполняет отделку, а для хранения вещей предусмотрены кладовые в доме.Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда жилье в полной мере обеспечивается социальной инфраструктурой. На первых этажах открываются магазины, бытовые сервисы, кафе, медцентры. Это уже дало городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест, добавил он.

https://ria.ru/20241217/efimov-1989647963.html

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тинао

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