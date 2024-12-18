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Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 18.12.2024
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10:05 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/efimov-1989767547.html
Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья
Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 18.12.2024
Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья
В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:05:00+03:00
2024-12-18T10:05:00+03:00
новая москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Ежегодно в округах строят около 2 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Так, с начала 2024-го в ТиНАО ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, построено более 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В нем указывается, что жилье в Новой Москве характеризуется наличием закрытых от автомобилей дворов с детскими и спортивными площадками. Входные группы, как правило, расположены на уровне земли, холлы на первом этаже оснащаются видеокамерами. При этом в квартирах зачастую застройщик выполняет отделку, а для хранения вещей предусмотрены кладовые в доме.Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда жилье в полной мере обеспечивается социальной инфраструктурой. На первых этажах открываются магазины, бытовые сервисы, кафе, медцентры. Это уже дало городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест, добавил он.
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новая москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, москва, градостроительный комплекс москвы
Новая Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Ежегодно в округах строят около 2 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Так, с начала 2024-го в ТиНАО ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, построено более 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В нем указывается, что жилье в Новой Москве характеризуется наличием закрытых от автомобилей дворов с детскими и спортивными площадками. Входные группы, как правило, расположены на уровне земли, холлы на первом этаже оснащаются видеокамерами. При этом в квартирах зачастую застройщик выполняет отделку, а для хранения вещей предусмотрены кладовые в доме.
Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда жилье в полной мере обеспечивается социальной инфраструктурой. На первых этажах открываются магазины, бытовые сервисы, кафе, медцентры. Это уже дало городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест, добавил он.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Новая МоскваТиНАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владимир ЖидкинМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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