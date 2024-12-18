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Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья
Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья - РИА Новости, 18.12.2024
Ефимов: в Новой Москве за 11 месяцев ввели почти 2 млн "квадратов" жилья
В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T10:05:00+03:00
2024-12-18T10:05:00+03:00
2024-12-18T10:05:00+03:00
новая москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
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москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Ежегодно в округах строят около 2 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Так, с начала 2024-го в ТиНАО ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, построено более 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В нем указывается, что жилье в Новой Москве характеризуется наличием закрытых от автомобилей дворов с детскими и спортивными площадками. Входные группы, как правило, расположены на уровне земли, холлы на первом этаже оснащаются видеокамерами. При этом в квартирах зачастую застройщик выполняет отделку, а для хранения вещей предусмотрены кладовые в доме.Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда жилье в полной мере обеспечивается социальной инфраструктурой. На первых этажах открываются магазины, бытовые сервисы, кафе, медцентры. Это уже дало городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест, добавил он.
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новая москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, москва, градостроительный комплекс москвы
Новая Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Новой Москве в январе-ноябре 2024 года ввели свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Ежегодно в округах строят около 2 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Так, с начала 2024-го в ТиНАО ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, построено более 400 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В нем указывается, что жилье в Новой Москве характеризуется наличием закрытых от автомобилей дворов с детскими и спортивными площадками. Входные группы, как правило, расположены на уровне земли, холлы на первом этаже оснащаются видеокамерами. При этом в квартирах зачастую застройщик выполняет отделку, а для хранения вещей предусмотрены кладовые в доме.
Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда жилье в полной мере обеспечивается социальной инфраструктурой. На первых этажах открываются магазины, бытовые сервисы, кафе, медцентры. Это уже дало городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест, добавил он.