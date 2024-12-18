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В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
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04:30 18.12.2024 (обновлено: 04:39 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/dzhonson-1989815416.html
В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова
В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024
В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова
Украинские власти напоминают пассажиров "Титаника", которые не умеют плавать, но пытаются выбраться из воды всеми силами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T04:30:00+03:00
2024-12-18T04:39:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские власти напоминают пассажиров "Титаника", которые не умеют плавать, но пытаются выбраться из воды всеми силами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.Так он прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."Это похоже на то, как, если бы кто-нибудь из пассажиров "Титаника", который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина", — рассказал аналитик.По его словам, некоторые люди, попадая в безвыходные ситуации, вынуждены совершать необдуманные и безрассудные поступки в надежде, что произойдет какое-то чудо.&quot;(Украина. — Прим. ред.) надеется, что это принесет им спасение. Этого не произойдет&quot;, — добавил он.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".СМИ сообщили о причастности украинских спецслужб к убийству Кириллова вскоре после теракта. Так, газета New York Times утверждает со ссылкой на источник в СБУ, что Киев считал генерала "законной целью".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989814492.html
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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
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в мире, россия, украина, москва, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
В мире, Россия, Украина, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова

Джонсон: киевский режим напоминает пассажиров "Титаника", не умеющих плавать

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские власти напоминают пассажиров "Титаника", которые не умеют плавать, но пытаются выбраться из воды всеми силами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
Так он прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Прекрасно знаете". В США обратились к американцам после убийства Кириллова
Вчера, 03:38
"Это похоже на то, как, если бы кто-нибудь из пассажиров "Титаника", который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина", — рассказал аналитик.
По его словам, некоторые люди, попадая в безвыходные ситуации, вынуждены совершать необдуманные и безрассудные поступки в надежде, что произойдет какое-то чудо.
«

"(Украина. — Прим. ред.) надеется, что это принесет им спасение. Этого не произойдет", — добавил он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России
17 декабря, 12:01

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
СМИ сообщили о причастности украинских спецслужб к убийству Кириллова вскоре после теракта. Так, газета New York Times утверждает со ссылкой на источник в СБУ, что Киев считал генерала "законной целью".
Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.
Кадры с места убийства начальника войск РХБЗ России Кириллова
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

Робот-сапер на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Стекла дома, выбитые взрывной волной на Рязанском проспекте

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 9

Рано утром на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

По данным Следственного комитета России, взрывчатку заложили в самокат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

Мощность взрывного устройства, сработавшего на Рязанском проспекте, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда Российской Федерации. Кириллову было 54 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9

Он проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9

По данным Reuters, Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9

СК России завел уголовное дело по трем статьям: о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
В миреРоссияУкраинаМоскваИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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