https://ria.ru/20241218/dzhonson-1989815416.html

В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова

В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова - РИА Новости, 18.12.2024

В США сделали жесткое заявление об Украине после гибели Кириллова

Украинские власти напоминают пассажиров "Титаника", которые не умеют плавать, но пытаются выбраться из воды всеми силами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T04:30:00+03:00

2024-12-18T04:30:00+03:00

2024-12-18T04:39:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989702030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16bff0a80dde38740bd8e4bfb278b442.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские власти напоминают пассажиров "Титаника", которые не умеют плавать, но пытаются выбраться из воды всеми силами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive.Так он прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."Это похоже на то, как, если бы кто-нибудь из пассажиров "Титаника", который не умеет плавать, попал в ледяную воду и пытался ухватиться за все, что угодно, лишь бы остаться на плаву. Это то, что сейчас делает Украина", — рассказал аналитик.По его словам, некоторые люди, попадая в безвыходные ситуации, вынуждены совершать необдуманные и безрассудные поступки в надежде, что произойдет какое-то чудо."(Украина. — Прим. ред.) надеется, что это принесет им спасение. Этого не произойдет", — добавил он.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. ЧП произошло во вторник, около шести утра. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".СМИ сообщили о причастности украинских спецслужб к убийству Кириллова вскоре после теракта. Так, газета New York Times утверждает со ссылкой на источник в СБУ, что Киев считал генерала "законной целью".Начальник войск РХБЗ получил известность после начала специальной военной операции. На брифингах он обвинял США, другие западные страны и киевский режим в подготовке провокаций с отравляющими веществами и планов создания "грязной бомбы" для дискредитации России. Каждое выступление Кириллова имело прочную доказательную базу и было подкреплено документально.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989814492.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644832.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-18T04:30 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве