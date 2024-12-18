https://ria.ru/20241218/dtp-1989837426.html

В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие

В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.12.2024

В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие

Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся, три человека пострадали, им назначено амбулаторное лечение,... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:39:00+03:00

2024-12-18T09:39:00+03:00

2024-12-18T09:39:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

нерюнгри

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 18 дек — РИА Новости. Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся, три человека пострадали, им назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии. "Восемнадцатого декабря около 11 часов водитель 1978 года рождения, управляя автобусом марки Hercules на технологической дороге ГОК "Инаглинский", не выбрав безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с дальнейшем опрокидыванием. В момент происшествия в салоне автомобиля находились пассажиры, около 40 человек. В результате ДТП троим пассажирам назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП изучает прокуратура города Нерюнгри. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства и другим вопросам.

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

нерюнгринский район

нерюнгри

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нерюнгринский район, нерюнгри, республика саха (якутия)