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В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.12.2024
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09:39 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/dtp-1989837426.html
В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие
В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.12.2024
В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие
Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся, три человека пострадали, им назначено амбулаторное лечение,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T09:39:00+03:00
2024-12-18T09:39:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
нерюнгри
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 дек — РИА Новости. Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся, три человека пострадали, им назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии. "Восемнадцатого декабря около 11 часов водитель 1978 года рождения, управляя автобусом марки Hercules на технологической дороге ГОК "Инаглинский", не выбрав безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с дальнейшем опрокидыванием. В момент происшествия в салоне автомобиля находились пассажиры, около 40 человек. В результате ДТП троим пассажирам назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП изучает прокуратура города Нерюнгри. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства и другим вопросам.
https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html
нерюнгринский район
нерюнгри
республика саха (якутия)
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происшествия, нерюнгринский район, нерюнгри, республика саха (якутия)
Происшествия, Нерюнгринский район, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие

В Якутии автобус с шахтерами съехал в кювет и опрокинулся, 3 человека пострадали

© Фото : Госавтоинспекция14/TelegramАвтобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся
Автобус с шахтерами ГОК Инглинский в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция14/Telegram
Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся
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ЯКУТСК, 18 дек — РИА Новости. Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся, три человека пострадали, им назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии.
"Восемнадцатого декабря около 11 часов водитель 1978 года рождения, управляя автобусом марки Hercules на технологической дороге ГОК "Инаглинский", не выбрав безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с дальнейшем опрокидыванием. В момент происшествия в салоне автомобиля находились пассажиры, около 40 человек. В результате ДТП троим пассажирам назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП изучает прокуратура города Нерюнгри. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства и другим вопросам.
Место происшествия, где автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ульяновской области. 17 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
17 апреля, 23:13
 
ПроисшествияНерюнгринский районНерюнгриРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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