В Якутии опрокинулся автобус с шахтерами, есть пострадавшие
В Якутии автобус с шахтерами съехал в кювет и опрокинулся, 3 человека пострадали
© Фото : Госавтоинспекция14/TelegramАвтобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся
Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 дек — РИА Новости. Автобус с шахтерами ГОК "Инглинский" в Нерюнгринском районе Якутии съехал в кювет и опрокинулся, три человека пострадали, им назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии.
"Восемнадцатого декабря около 11 часов водитель 1978 года рождения, управляя автобусом марки Hercules на технологической дороге ГОК "Инаглинский", не выбрав безопасную скорость для движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с дальнейшем опрокидыванием. В момент происшествия в салоне автомобиля находились пассажиры, около 40 человек. В результате ДТП троим пассажирам назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП изучает прокуратура города Нерюнгри. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства и другим вопросам.
В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся
17 апреля, 23:13