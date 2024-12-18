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Власти США запросили развертывание радарной системы для поиска дронов - РИА Новости, 18.12.2024
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17:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/drony-1989965831.html
Власти США запросили развертывание радарной системы для поиска дронов
Власти США запросили развертывание радарной системы для поиска дронов - РИА Новости, 18.12.2024
Власти США запросили развертывание радарной системы для поиска дронов
Представители власти в США запросили развертывание радарной системы, используемой в конфликте на Украине, для отслеживания и расследования загадочных... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T17:37:00+03:00
2024-12-18T17:37:00+03:00
в мире
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нью-йорк (город)
дональд трамп
чак шумер
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представители власти в США запросили развертывание радарной системы, используемой в конфликте на Украине, для отслеживания и расследования загадочных беспилотников, которые в последнее время замечали в небе на северо-западе страны, сообщает телеканал ABC News. "Сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер и губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул обратились в министерство внутренней безопасности США с просьбой развернуть радарную систему Robin, чтобы помочь следователям выяснить, кто стоит за предполагаемыми беспилотниками", - говорится в сообщении телеканала. Генеральный директор Robin Radar USA Inc. Крис Брост рассказал ABC News, что радиолокационная система Robin использовалась в конфликте на Украине со стороны ВСУ в целью обнаружения российских беспилотников с боевым оснащением. Брост сообщил, что Robin может отличать беспилотники от пилотируемых самолетов, отслеживать их траекторию в режиме реального времени и передавать данные на ноутбук с 360-градусным трехмерным обзором воздушного пространства. Как отмечает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ФБР и министерство внутренней безопасности уже развернули инфракрасные камеры и технологию обнаружения дронов, чтобы гарантировать, что предполагаемые беспилотники, летающие над районом Нью-Джерси и Нью-Йорка, не представляют опасности. Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов. Ранее Белый дом заявил, что федеральные власти не могут установить, что за дроны несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а активность не является зловредной или преступной, заявил представитель действующей администрации. Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение. Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников. Позже объекты стали появляться и над другими штатами.
https://ria.ru/20241215/drony-1989347667.html
https://ria.ru/20241214/kongress-1989170898.html
https://ria.ru/20241213/bespilotniki-1988943610.html
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в мире, нью-джерси, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, чак шумер, фбр, министерство обороны сша
В мире, Нью-Джерси, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Чак Шумер, ФБР, Министерство обороны США
Власти США запросили развертывание радарной системы для поиска дронов

ABC News: власти США запросили развертывание радара для поиска загадочных дронов

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представители власти в США запросили развертывание радарной системы, используемой в конфликте на Украине, для отслеживания и расследования загадочных беспилотников, которые в последнее время замечали в небе на северо-западе страны, сообщает телеканал ABC News.
"Сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер и губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул обратились в министерство внутренней безопасности США с просьбой развернуть радарную систему Robin, чтобы помочь следователям выяснить, кто стоит за предполагаемыми беспилотниками", - говорится в сообщении телеканала.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
США не считают, что за неизвестными дронами стоит иностранное вмешательство
15 декабря, 23:40
Генеральный директор Robin Radar USA Inc. Крис Брост рассказал ABC News, что радиолокационная система Robin использовалась в конфликте на Украине со стороны ВСУ в целью обнаружения российских беспилотников с боевым оснащением. Брост сообщил, что Robin может отличать беспилотники от пилотируемых самолетов, отслеживать их траекторию в режиме реального времени и передавать данные на ноутбук с 360-градусным трехмерным обзором воздушного пространства.
Как отмечает телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ФБР и министерство внутренней безопасности уже развернули инфракрасные камеры и технологию обнаружения дронов, чтобы гарантировать, что предполагаемые беспилотники, летающие над районом Нью-Джерси и Нью-Йорка, не представляют опасности.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над территорией США
14 декабря, 01:16
Ранее Белый дом заявил, что федеральные власти не могут установить, что за дроны несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а активность не является зловредной или преступной, заявил представитель действующей администрации.
Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.
Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников. Позже объекты стали появляться и над другими штатами.
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"Скрыли от всех". В США сделали неожиданное заявление о БПЛА над Нью-Джерси
13 декабря, 03:45
 
В миреНью-ДжерсиСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампЧак ШумерФБРМинистерство обороны США
 
 
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