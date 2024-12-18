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Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 18.12.2024
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской
Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:52:00+03:00
2024-12-18T15:52:00+03:00
2024-12-18T15:52:00+03:00
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владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Нацисты нанесли удары дронами-камикадзе по городу Каменка-Днепровская… Бандеровцы прицельно ударили по расположенному на автовокзале продуктовому магазину и по местной администрации", - написал Рогов. По его словам, в магазине в момент удара было много покупателей, а в администрации люди стояли в очереди для оформления документов и решения житейских проблем. "Информация о степени разрушений и пострадавших уточняется", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской
Рогов: дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской