https://ria.ru/20241218/drony-1989934597.html

Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской

Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 18.12.2024

Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской

Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:52:00+03:00

2024-12-18T15:52:00+03:00

2024-12-18T15:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Нацисты нанесли удары дронами-камикадзе по городу Каменка-Днепровская… Бандеровцы прицельно ударили по расположенному на автовокзале продуктовому магазину и по местной администрации", - написал Рогов. По его словам, в магазине в момент удара было много покупателей, а в администрации люди стояли в очереди для оформления документов и решения житейских проблем. "Информация о степени разрушений и пострадавших уточняется", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, владимир рогов, происшествия