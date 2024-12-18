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Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 18.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/drony-1989934597.html
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской - РИА Новости, 18.12.2024
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской
Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:52:00+03:00
2024-12-18T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Нацисты нанесли удары дронами-камикадзе по городу Каменка-Днепровская… Бандеровцы прицельно ударили по расположенному на автовокзале продуктовому магазину и по местной администрации", - написал Рогов. По его словам, в магазине в момент удара было много покупателей, а в администрации люди стояли в очереди для оформления документов и решения житейских проблем. "Информация о степени разрушений и пострадавших уточняется", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской

Рогов: дроны ВСУ атаковали магазин и здание администрации в Каменке-Днепровской

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинские дроны атаковали магазин и здание администрации в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Нацисты нанесли удары дронами-камикадзе по городу Каменка-Днепровская… Бандеровцы прицельно ударили по расположенному на автовокзале продуктовому магазину и по местной администрации", - написал Рогов.
По его словам, в магазине в момент удара было много покупателей, а в администрации люди стояли в очереди для оформления документов и решения житейских проблем.
"Информация о степени разрушений и пострадавших уточняется", - подчеркнул Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
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