https://ria.ru/20241218/drony-1989837577.html

Над базой морской пехоты США заметили таинственные дроны

Над базой морской пехоты США заметили таинственные дроны - РИА Новости, 18.12.2024

Над базой морской пехоты США заметили таинственные дроны

Воздушное пространство базы корпуса морской пехоты США "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния несколько раз нарушалось дронами неизвестного... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T09:40:00+03:00

2024-12-18T09:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушное пространство базы корпуса морской пехоты США "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния несколько раз нарушалось дронами неизвестного происхождения, пишет портал War Zone со ссылкой на слова представителя базы. "В шести случаях (с 9 по 15 декабря - ред.) наблюдалось вторжение БПЛА в воздушное пространство "Кэмп-Пендлтон", которое не представляло угрозы операциям на объекте", - говорится в публикации. Также, сообщает портал, дроны вновь были замечены 16 и 17 декабря над базой "Райт-Паттерсон", на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США. Ранее War Zone сообщал, что воздушное пространство военной базы в американском штате Огайо, на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США, временно закрывалось из-за пролетавших над ней дронов неизвестного происхождения. В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

https://ria.ru/20241214/tramp-1989173809.html

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