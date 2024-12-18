Над базой морской пехоты США заметили таинственные дроны
War Zone: над американской базой "Кэмп-Пендлтон" заметили таинственные дроны
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Manuel AlvaradoВоеннослужащий морской пехоты США
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Manuel Alvarado
Военнослужащий морской пехоты США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Воздушное пространство базы корпуса морской пехоты США "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния несколько раз нарушалось дронами неизвестного происхождения, пишет портал War Zone со ссылкой на слова представителя базы.
"В шести случаях (с 9 по 15 декабря - ред.) наблюдалось вторжение БПЛА в воздушное пространство "Кэмп-Пендлтон", которое не представляло угрозы операциям на объекте", - говорится в публикации.
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Также, сообщает портал, дроны вновь были замечены 16 и 17 декабря над базой "Райт-Паттерсон", на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США.
Ранее War Zone сообщал, что воздушное пространство военной базы в американском штате Огайо, на которой находятся командование материального обеспечения и исследовательская лаборатория ВВС США, временно закрывалось из-за пролетавших над ней дронов неизвестного происхождения.
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о дронах над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.
США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.