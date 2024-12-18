https://ria.ru/20241218/drony-1989813780.html

Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами

Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами - РИА Новости, 18.12.2024

Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами

Применение дронов легкого класса вынуждает разработчиков борьбы с ними искать более дешевые способы их нейтрализации, в частности, разрабатывая лазерное оружие... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T03:14:00+03:00

2024-12-18T03:14:00+03:00

2024-12-18T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Применение дронов легкого класса вынуждает разработчиков борьбы с ними искать более дешевые способы их нейтрализации, в частности, разрабатывая лазерное оружие и электромагнитное, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения об удачных испытаниях в Белоруссии системы противодействия беспилотникам на основе электромагнитного излучения, созданной на предприятии "Научно-технический центр "ЛЭМТ". "Задействование для борьбы с многочисленными дешевыми беспилотниками комплексов ПВО, изначально предназначенных для борьбы с большой авиацией, является очень дорогим решением. Эти обстоятельства заставляют искать альтернативные нетипичные средства противодействия БЛА. К их числу могут быть отнесены системы, использующие электромагнитное излучение и лазерные системы. Стоимость их "выстрела" измеряется сотнями рублей, что на несколько порядков ниже, чем у зенитно-ракетных комплексов", - сказал Федутинов. При этом он подчеркнул, беспилотники, даже аппараты легкого класса, могут представлять серьезные угрозы для различных объектов военного и гражданского назначения, в том числе находящиеся в тылу. Прикрытие каждого чувствительного объекта имеющимися средствами на основе ПВО и РЭБ просто невозможно, поэтому актуальны альтернативные средства борьбы. "Принимая во внимание изменяющуюся картину вызовов и угроз необходимо понимать, что наибольшую эффективность будут иметь комплексные интегрированные системы, сочетающие в себе различные средства обнаружения БЛА и их поражения. Упомянутые разработки "ЛЭМТ" могут стать хорошим дополнением к существующим средствам для ведения результативной борьбы с дронами, нечувствительными к РЭБ, или же являющимися "сложными" целями для кинетического оружия", - сказал Федутинов.

https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html

https://ria.ru/20241213/svo-1988816558.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, белоруссия, новый год