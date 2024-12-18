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Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами - РИА Новости, 18.12.2024
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03:14 18.12.2024 (обновлено: 03:16 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/drony-1989813780.html
Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами
Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами - РИА Новости, 18.12.2024
Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами
Применение дронов легкого класса вынуждает разработчиков борьбы с ними искать более дешевые способы их нейтрализации, в частности, разрабатывая лазерное оружие... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T03:14:00+03:00
2024-12-18T03:16:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Применение дронов легкого класса вынуждает разработчиков борьбы с ними искать более дешевые способы их нейтрализации, в частности, разрабатывая лазерное оружие и электромагнитное, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Так он прокомментировал сообщения об удачных испытаниях в Белоруссии системы противодействия беспилотникам на основе электромагнитного излучения, созданной на предприятии "Научно-технический центр "ЛЭМТ". "Задействование для борьбы с многочисленными дешевыми беспилотниками комплексов ПВО, изначально предназначенных для борьбы с большой авиацией, является очень дорогим решением. Эти обстоятельства заставляют искать альтернативные нетипичные средства противодействия БЛА. К их числу могут быть отнесены системы, использующие электромагнитное излучение и лазерные системы. Стоимость их "выстрела" измеряется сотнями рублей, что на несколько порядков ниже, чем у зенитно-ракетных комплексов", - сказал Федутинов. При этом он подчеркнул, беспилотники, даже аппараты легкого класса, могут представлять серьезные угрозы для различных объектов военного и гражданского назначения, в том числе находящиеся в тылу. Прикрытие каждого чувствительного объекта имеющимися средствами на основе ПВО и РЭБ просто невозможно, поэтому актуальны альтернативные средства борьбы. "Принимая во внимание изменяющуюся картину вызовов и угроз необходимо понимать, что наибольшую эффективность будут иметь комплексные интегрированные системы, сочетающие в себе различные средства обнаружения БЛА и их поражения. Упомянутые разработки "ЛЭМТ" могут стать хорошим дополнением к существующим средствам для ведения результативной борьбы с дронами, нечувствительными к РЭБ, или же являющимися "сложными" целями для кинетического оружия", - сказал Федутинов.
https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html
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безопасность, россия, белоруссия, новый год
Безопасность, Россия, Белоруссия, Новый год
Эксперт назвал дешевые способы борьбы с дронами

Денис Федутинов назвал лазерное оружие дешевым способом борьбы с дронами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Применение дронов легкого класса вынуждает разработчиков борьбы с ними искать более дешевые способы их нейтрализации, в частности, разрабатывая лазерное оружие и электромагнитное, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Так он прокомментировал сообщения об удачных испытаниях в Белоруссии системы противодействия беспилотникам на основе электромагнитного излучения, созданной на предприятии "Научно-технический центр "ЛЭМТ".
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"Задействование для борьбы с многочисленными дешевыми беспилотниками комплексов ПВО, изначально предназначенных для борьбы с большой авиацией, является очень дорогим решением. Эти обстоятельства заставляют искать альтернативные нетипичные средства противодействия БЛА. К их числу могут быть отнесены системы, использующие электромагнитное излучение и лазерные системы. Стоимость их "выстрела" измеряется сотнями рублей, что на несколько порядков ниже, чем у зенитно-ракетных комплексов", - сказал Федутинов.
При этом он подчеркнул, беспилотники, даже аппараты легкого класса, могут представлять серьезные угрозы для различных объектов военного и гражданского назначения, в том числе находящиеся в тылу. Прикрытие каждого чувствительного объекта имеющимися средствами на основе ПВО и РЭБ просто невозможно, поэтому актуальны альтернативные средства борьбы.
"Принимая во внимание изменяющуюся картину вызовов и угроз необходимо понимать, что наибольшую эффективность будут иметь комплексные интегрированные системы, сочетающие в себе различные средства обнаружения БЛА и их поражения. Упомянутые разработки "ЛЭМТ" могут стать хорошим дополнением к существующим средствам для ведения результативной борьбы с дронами, нечувствительными к РЭБ, или же являющимися "сложными" целями для кинетического оружия", - сказал Федутинов.
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