https://ria.ru/20241218/dnr-1989941890.html

В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника

В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника - РИА Новости, 18.12.2024

В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника

Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего в... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:10:00+03:00

2024-12-18T16:10:00+03:00

2024-12-18T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего в составе украинского националистического "Азова"* и убившего троих российских военных, гособвинитель просил приговорить его к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. По версии следствия, в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* национальной гвардии Украины. На расположенной в Киеве тренировочной базе он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами и военной техникой, обучился тактике и способам ведения боевых действий. Берианидзе был обеспечен автоматом, боеприпасами и специальным снаряжением. В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе стрелкового боя убил троих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей. В мае 2022 года Берианидзе был взят в плен. Позднее в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Берианидзе виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.*Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241205/kbr-1987568380.html

https://ria.ru/20241203/azov-1987169179.html

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