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В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника - РИА Новости, 18.12.2024
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16:10 18.12.2024 (обновлено: 16:22 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/dnr-1989941890.html
В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника
В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника - РИА Новости, 18.12.2024
В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника
Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:10:00+03:00
2024-12-18T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего в составе украинского националистического "Азова"* и убившего троих российских военных, гособвинитель просил приговорить его к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. По версии следствия, в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* национальной гвардии Украины. На расположенной в Киеве тренировочной базе он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами и военной техникой, обучился тактике и способам ведения боевых действий. Берианидзе был обеспечен автоматом, боеприпасами и специальным снаряжением. В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе стрелкового боя убил троих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей. В мае 2022 года Берианидзе был взят в плен. Позднее в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Берианидзе виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
В ДНР начали судить воевавшего в "Азове"* грузинского наемника

Верховный суд ДНР начал рассмотрение дела грузинского наемника Берианидзе

© прокуратура ДНРНиколос Берианидзе. Кадр видео
Николос Берианидзе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© прокуратура ДНР
Николос Берианидзе. Кадр видео
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе, воевавшего в составе украинского националистического "Азова"* и убившего троих российских военных, гособвинитель просил приговорить его к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Он обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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По версии следствия, в период с июня 2016 года по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка "Азов"* национальной гвардии Украины. На расположенной в Киеве тренировочной базе он прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами и военной техникой, обучился тактике и способам ведения боевых действий. Берианидзе был обеспечен автоматом, боеприпасами и специальным снаряжением.
В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе стрелкового боя убил троих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 4,7 миллиона рублей.
В мае 2022 года Берианидзе был взят в плен. Позднее в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил суд признать Берианидзе виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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