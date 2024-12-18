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ВС России освободили населенный пункт Старые Терны - РИА Новости, 18.12.2024
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12:21 18.12.2024 (обновлено: 12:42 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/dnr-1989882003.html
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны - РИА Новости, 18.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816875.html
россия
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны

ВС России освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР

© ИнфографикаРоссийские войска освободили Старые Терны и Трудовое
Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое
© Инфографика
Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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