https://ria.ru/20241218/dnr-1989882003.html
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны - РИА Новости, 18.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T12:21:00+03:00
2024-12-18T12:21:00+03:00
2024-12-18T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны
ВС России освободили населенный пункт Старые Терны в ДНР