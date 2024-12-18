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Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале - РИА Новости, 18.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
08:16 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/dnr-1989828561.html
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале - РИА Новости, 18.12.2024
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале
Более 300 школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской области, Волновахского района ДНР, а также из Сербии посетили губернаторскую елку в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:16:00+03:00
2024-12-18T08:16:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
донецкая народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Более 300 школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской области, Волновахского района ДНР, а также из Сербии посетили губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Четвертый год подряд главная елка Ямала объединяет одаренных детей. В этом году география участников масштабного праздника значительно шире – вместе с юными ямальцами в нем участвуют ребятами из нашей подшефной Волновахи, а также гости из Белгородской области и братской для нас Сербии", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, на театрализованное представление "Маленький Дед Мороз" собрались 320 одаренных школьников. Автором сказки стал детский драматург Дмитрий Войдак, а срежиссировал постановку ямалец Андрей Сотников. Как отметил губернатор, получить приглашение на праздник непросто — нужно учиться на отлично, побеждать в олимпиадах и конкурсах, проявлять свои таланты на максимум. Губернаторская елка проводится по инициативе Дмитрия Артюхова с 2021 года. В этом году мероприятие впервые получило статус международной, приняв юных гостей из Сербии. За четыре года оно охватило уже более 1200 детей – отличников учебы, победителей конференций, конкурсов, олимпиад различных уровней и активистов добровольческих отрядов. Приглашенными гостями в третий раз стали школьники из подшефной Волновахи. Всего новогодние мероприятия посетили 30 ребят из ДНР.
https://ria.ru/20241213/yamal-1989130910.html
волновахский район
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волновахский район, донецкая народная республика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волновахский район, Донецкая Народная Республика
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале

На Ямале 300 детей из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Более 300 школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской области, Волновахского района ДНР, а также из Сербии посетили губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Четвертый год подряд главная елка Ямала объединяет одаренных детей. В этом году география участников масштабного праздника значительно шире – вместе с юными ямальцами в нем участвуют ребятами из нашей подшефной Волновахи, а также гости из Белгородской области и братской для нас Сербии", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
По данным властей, на театрализованное представление "Маленький Дед Мороз" собрались 320 одаренных школьников. Автором сказки стал детский драматург Дмитрий Войдак, а срежиссировал постановку ямалец Андрей Сотников. Как отметил губернатор, получить приглашение на праздник непросто — нужно учиться на отлично, побеждать в олимпиадах и конкурсах, проявлять свои таланты на максимум.
Губернаторская елка проводится по инициативе Дмитрия Артюхова с 2021 года. В этом году мероприятие впервые получило статус международной, приняв юных гостей из Сербии. За четыре года оно охватило уже более 1200 детей – отличников учебы, победителей конференций, конкурсов, олимпиад различных уровней и активистов добровольческих отрядов. Приглашенными гостями в третий раз стали школьники из подшефной Волновахи. Всего новогодние мероприятия посетили 30 ребят из ДНР.
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Ямало-Ненецкий автономный округВолновахский районДонецкая Народная Республика
 
 
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