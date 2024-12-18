https://ria.ru/20241218/dnr-1989828561.html
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале - РИА Новости, 18.12.2024
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале
Более 300 школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской области, Волновахского района ДНР, а также из Сербии посетили губернаторскую елку в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T08:16:00+03:00
2024-12-18T08:16:00+03:00
2024-12-18T08:16:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
донецкая народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Более 300 школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской области, Волновахского района ДНР, а также из Сербии посетили губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "Четвертый год подряд главная елка Ямала объединяет одаренных детей. В этом году география участников масштабного праздника значительно шире – вместе с юными ямальцами в нем участвуют ребятами из нашей подшефной Волновахи, а также гости из Белгородской области и братской для нас Сербии", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, на театрализованное представление "Маленький Дед Мороз" собрались 320 одаренных школьников. Автором сказки стал детский драматург Дмитрий Войдак, а срежиссировал постановку ямалец Андрей Сотников. Как отметил губернатор, получить приглашение на праздник непросто — нужно учиться на отлично, побеждать в олимпиадах и конкурсах, проявлять свои таланты на максимум. Губернаторская елка проводится по инициативе Дмитрия Артюхова с 2021 года. В этом году мероприятие впервые получило статус международной, приняв юных гостей из Сербии. За четыре года оно охватило уже более 1200 детей – отличников учебы, победителей конференций, конкурсов, олимпиад различных уровней и активистов добровольческих отрядов. Приглашенными гостями в третий раз стали школьники из подшефной Волновахи. Всего новогодние мероприятия посетили 30 ребят из ДНР.
https://ria.ru/20241213/yamal-1989130910.html
волновахский район
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волновахский район, донецкая народная республика
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волновахский район, Донецкая Народная Республика
Дети из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку на Ямале
На Ямале 300 детей из Волновахского района ДНР посетили губернаторскую елку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Более 300 школьников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской области, Волновахского района ДНР, а также из Сербии посетили губернаторскую елку в Салехарде, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
"Четвертый год подряд главная елка Ямала объединяет одаренных детей. В этом году география участников масштабного праздника значительно шире – вместе с юными ямальцами в нем участвуют ребятами из нашей подшефной Волновахи, а также гости из Белгородской области и братской для нас Сербии", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
По данным властей, на театрализованное представление "Маленький Дед Мороз" собрались 320 одаренных школьников. Автором сказки стал детский драматург Дмитрий Войдак, а срежиссировал постановку ямалец Андрей Сотников. Как отметил губернатор, получить приглашение на праздник непросто — нужно учиться на отлично, побеждать в олимпиадах и конкурсах, проявлять свои таланты на максимум.
Губернаторская елка проводится по инициативе Дмитрия Артюхова с 2021 года. В этом году мероприятие впервые получило статус международной, приняв юных гостей из Сербии. За четыре года оно охватило уже более 1200 детей – отличников учебы, победителей конференций, конкурсов, олимпиад различных уровней и активистов добровольческих отрядов. Приглашенными гостями в третий раз стали школьники из подшефной Волновахи. Всего новогодние мероприятия посетили 30 ребят из ДНР.