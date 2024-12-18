https://ria.ru/20241218/byudzhet-1989890651.html

Архангельские депутаты приняли социально направленный бюджет на 2025 г

Архангельские депутаты приняли социально направленный бюджет на 2025 г - РИА Новости, 18.12.2024

Архангельские депутаты приняли социально направленный бюджет на 2025 г

Депутаты Архангельского областного собрания приняли бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, средства предусмотрены на выполнение всех социальных РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T12:47:00+03:00

2024-12-18T12:47:00+03:00

2024-12-18T12:47:00+03:00

архангельская область

вельский район

няндома

архангельская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_293290d52cde196d19d9df6093d6d691.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, средства предусмотрены на выполнение всех социальных обязательств, повышение оплаты труда и поддержку ряда категорий жителей, сообщила пресс-служба собрания. С учетом федеральных межбюджетных трансфертов область получит дополнительно 2,2 миллиарда рублей в 2025 году, 3,4 миллиарда и 10,5 миллиарда рублей соответственно в 2026 и 2027 годах. В целом доходы на 2025 год составят 136 миллиардов рублей, расходы спрогнозированы в размере 151,8 миллиарда рублей. "Работа над бюджетом потребовала выверенных решений, но они были необходимы для выполнения взятых социальных обязательств и задач, поставленных президентом России", – отметила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба. В бюджете предусмотрены средства на повышение фонда оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в том числе "указных" категорий, социальных выплат, в том числе в связи с увеличением МРОТ до 22 440 рублей. В приоритете – реализация новых национальных проектов, создание комфортной среды для жизни людей, поддержка участников специальной военной операции и их семей. "Запланированные средства будут направлены на повышение качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости, в том числе на новые женские консультации для оказания помощи матери и ребенку, развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", - отметили в заксобрании. По программе комплексного развития сельских территорий с учетом дополнительно привлеченных средств около 1,4 миллиарда рублей в 2025 году будут направлены на капитальные ремонты детских садов, учреждений культуры, спорта, обновление коммунальной инфраструктуры в Каргопольском, Мезенском, Няндомском, Холмогорском округах, строительство начальной школы-детского сада с интернатом в Устьянском округе. Предусмотрено дополнительное федеральное финансирование на создание шести модельных библиотек, капитальные ремонты учреждений культуры оснащение музеев, реконструкцию спортивных объектов, на выплаты специалистам по программе "Земский работник культуры". В целом расходы на сферу культуры составят 1,9 миллиарда рублей. В бюджете заложены средства на проектирование новых школ в дер. Горка Муравьевская Вельского района, в Няндоме, Каргополе, Коноше. Продолжится капремонт школ по президентской программе, в следующем году регион приступает к программе обновления детских садов, учебных корпусов и общежитий колледжей. На 2025 год финансирование сферы образования увеличено почти на 700 миллионов рублей и составит более 34 миллиардов рублей. Дополнительно 462 миллиона рублей будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Депутаты отметили, что в бюджете есть недофинасированные позиции. "Сейчас в этом направлении продолжается работа с федеральным центром, вопросом лично занимается губернатор и региональное правительство. В то же время необходимо вести серьезную работу по анализу расходов бюджета, выполнению инвестиционных программ, как на региональном, так и муниципальном уровне", – подчеркнул председатель комитета АОСД по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш.

https://ria.ru/20241213/tsybulskiy-1989085059.html

https://ria.ru/20241210/razvitie-1988466172.html

вельский район

няндома

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вельский район, няндома, архангельская область