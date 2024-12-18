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Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве
Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.12.2024
Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T16:17:00+03:00
2024-12-18T16:17:00+03:00
2024-12-18T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.Суд также продлил меру пресечения другим фигурантам дела - гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в открытой части обвиняемые успели пожаловаться на здоровье. Булгаков, по собственным словам, страдает от атеросклероза, язвы, проблем с сердцем и последствий участия в вооруженных конфликтах; он плохо слышит. Селезнев – гипертоник и инвалид второй группы, Яковлев является диабетиком. Слушание посетили родственники фигурантов дела, в том числе и супруга Булгакова.Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
https://ria.ru/20240929/armiya-1975302964.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
Россия, Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Дмитрий Булгаков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва
Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве
Суд продлил до 25 марта срок арест экс-замминистра обороны Булгакову
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Булгакову
меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Суд также продлил меру пресечения другим фигурантам дела - гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в открытой части обвиняемые успели пожаловаться на здоровье. Булгаков, по собственным словам, страдает от атеросклероза, язвы, проблем с сердцем и последствий участия в вооруженных конфликтах; он плохо слышит. Селезнев – гипертоник и инвалид второй группы, Яковлев является диабетиком. Слушание посетили родственники фигурантов дела, в том числе и супруга Булгакова.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.