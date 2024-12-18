https://ria.ru/20241218/bulgakov-1989944822.html

Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве - РИА Новости, 18.12.2024

Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T16:17:00+03:00

2024-12-18T16:17:00+03:00

2024-12-18T16:29:00+03:00

россия

происшествия

дело экс-замминистра обороны булгакова

дмитрий булгаков

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Булгакову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.Суд также продлил меру пресечения другим фигурантам дела - гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, в открытой части обвиняемые успели пожаловаться на здоровье. Булгаков, по собственным словам, страдает от атеросклероза, язвы, проблем с сердцем и последствий участия в вооруженных конфликтах; он плохо слышит. Селезнев – гипертоник и инвалид второй группы, Яковлев является диабетиком. Слушание посетили родственники фигурантов дела, в том числе и супруга Булгакова.Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

https://ria.ru/20240929/armiya-1975302964.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), москва