https://ria.ru/20241218/brak-1989916235.html
Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос
Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос - РИА Новости, 18.12.2024
Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос
Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигли максимальных значений, по итогам первой половины 2024 года распадались восемь из десяти... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:24:00+03:00
2024-12-18T14:24:00+03:00
2024-12-18T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигли максимальных значений, по итогам первой половины 2024 года распадались восемь из десяти браков, заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год. "Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигли максимальных значений: по итогам первого полугодия распадалось 8 браков из 10, страна вышла на третье место в мире по числу разводов", - сказала Михайлова на пресс-конференции. Она отметила, что для решения проблемы снижения значимости института официального брака и семьи в стране запущен национальный проект "Семья", формат которого стал новым для системы государственного управления. "Он впервые направлен на развитие социального института, а не экономики или социальной сферы. Не менее важным вкладом в создание основ для укрепления семьи будут выступать смежные нацпроекты - "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь", - добавила Михайлова.
https://ria.ru/20241024/opros-1979777813.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос
ВЦИОМ: восемь из десяти браков по итогам первой половины 2024 года распадались
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигли максимальных значений, по итогам первой половины 2024 года распадались восемь из десяти браков, заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ
представляют основные тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год.
"Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигли максимальных значений: по итогам первого полугодия распадалось 8 браков из 10, страна вышла на третье место в мире по числу разводов", - сказала Михайлова на пресс-конференции.
Она отметила, что для решения проблемы снижения значимости института официального брака и семьи в стране запущен национальный проект "Семья", формат которого стал новым для системы государственного управления.
"Он впервые направлен на развитие социального института, а не экономики или социальной сферы. Не менее важным вкладом в создание основ для укрепления семьи будут выступать смежные нацпроекты - "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь", - добавила Михайлова.