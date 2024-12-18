https://ria.ru/20241218/brak-1989916235.html

Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос

Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос - РИА Новости, 18.12.2024

Число разводов в России достигло максимальных значений, показал опрос

Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигли максимальных значений, по итогам первой половины 2024 года распадались восемь из десяти... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:24:00+03:00

2024-12-18T14:24:00+03:00

2024-12-18T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Соотношение числа разводов и заключаемых браков в России достигли максимальных значений, по итогам первой половины 2024 года распадались восемь из десяти браков, заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2024 года и прогнозы на 2025 год. "Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигли максимальных значений: по итогам первого полугодия распадалось 8 браков из 10, страна вышла на третье место в мире по числу разводов", - сказала Михайлова на пресс-конференции. Она отметила, что для решения проблемы снижения значимости института официального брака и семьи в стране запущен национальный проект "Семья", формат которого стал новым для системы государственного управления. "Он впервые направлен на развитие социального института, а не экономики или социальной сферы. Не менее важным вкладом в создание основ для укрепления семьи будут выступать смежные нацпроекты - "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь", - добавила Михайлова.

https://ria.ru/20241024/opros-1979777813.html

https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html

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общество, россия, вциом