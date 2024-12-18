https://ria.ru/20241218/botulizm-1989923770.html

В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом

В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом - РИА Новости, 18.12.2024

В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом

Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T14:54:00+03:00

2024-12-18T14:54:00+03:00

2024-12-18T14:56:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует два случая заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Заболевшие – две совершеннолетние родственницы - употребляли рыбные консервы… В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое.", - говорится в сообщении. Уточняется, что шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО Рыбзавод "За Родину", были куплены женщинами на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Как отметили в ведомстве, остатки консервов были исследованы специалистами, в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)