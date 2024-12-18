Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 18.12.2024 (обновлено: 14:56 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/botulizm-1989923770.html
В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом
В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом - РИА Новости, 18.12.2024
В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом
Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T14:54:00+03:00
2024-12-18T14:56:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует два случая заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Заболевшие – две совершеннолетние родственницы - употребляли рыбные консервы… В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое.", - говорится в сообщении. Уточняется, что шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО Рыбзавод "За Родину", были куплены женщинами на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Как отметили в ведомстве, остатки консервов были исследованы специалистами, в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом

Жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом после употребления рыбных консервов, их состояние оценивается как тяжелое, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области расследует два случая заболевания ботулизмом в Екатеринбурге. Заболевшие – две совершеннолетние родственницы - употребляли рыбные консервы… В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое.", - говорится в сообщении.
Уточняется, что шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", которые ели заболевшие, изготовлены калининградским ООО Рыбзавод "За Родину", были куплены женщинами на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины.
Как отметили в ведомстве, остатки консервов были исследованы специалистами, в продукции выявлен ботулотоксин, он же найден в крови пострадавших.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала